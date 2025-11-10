Crece la crisis en Camioneros: facciones moyanistas protagonizaron una brutal batalla campal

El conflicto escaló con una pelea entre facciones del sindicato que dirige Hugo Moyano, en medio de una causa por presuntos sobreprecios en Mar del Plata.

La crisis interna dentro del sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, atraviesa su momento más álgido en los últimos años. A las tensiones políticas entre las distintas ramas gremiales se suma un fuerte malestar económico.

Los trabajadores del propio sindicato comenzaron a cobrar sus sueldos en cuotas, al igual que el personal de la mutual y de la obra social, que arrastra un déficit financiero crítico, según confirmaron fuentes gremiales.

En las últimas semanas, aparecieron carteles en las sedes de la obra social y del sanatorio de San Justo apuntando contra Liliana Zulet, esposa del líder camionero y una de las figuras con mayor poder en la administración interna del gremio. Su nombre se repite como blanco de críticas por parte de trabajadores y delegados que cuestionan su rol en el manejo financiero y operativo de la organización.

Pelea campal entre facciones de Camioneros La tensión, sin embargo, se hizo visible de forma más cruda este sábado durante un torneo de fútbol organizado por la rama de Agua y Gaseosas en el club Argentino de Merlo, donde una pelea entre facciones derivó en un violento enfrentamiento. El certamen estaba a cargo de Juan David Alcaraz y de Jerónimo Moyano, el hijo menor de Hugo Moyano y Zulet, quien integra el círculo de mayor confianza del jefe sindical junto a su hermano Hugo “Huguito” Moyano (abogado) y el dirigente Octavio Argüello, hoy parte del triunvirato de conducción de la CGT.

En las imágenes que circularon, se observa cómo un grupo de trabajadores identificados con Pablo Moyano, referente de otra ala del gremio, se enfrenta a otro sector alineado con Jerónimo y su padre. Entre los atacantes aparecen barras vestidos de negro, supuestamente vinculados a la Banda del Oeste de River, además de miembros de la barra de Argentino de Merlo.