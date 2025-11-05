La CGT eligió un nuevo triunvirato para encarar la negociación por la reforma laboral

Sin la posibilidad de una síntesis, y en el marco de un diálogo impuesto con el Gobierno de Javier Milei para definir los detalles de una eventual reforma laboral , la Confederación General del Trabajo ( CGT ) renovó hoy su conducción. La central optó nuevamente por un esquema colegiado de tres secretarios generales.

El nuevo triunvirato estará integrado por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Los tres provienen del universo moyanista, aunque Sola y Jerónimo mantienen vínculos más fluidos con “los Gordos” y los “independientes” —las alas más dialoguistas de la estructura gremial—.

La elección se realizó en el Congreso de la CGT, desarrollado este miércoles en el estadio de Obras Sanitarias. La fórmula tripartita, que ya había sido aplicada en 2004, 2016 y 2021, sirvió otra vez para contener tensiones internas y garantizar la participación de las principales vertientes sindicales.

En total, participaron 145 gremios sobre 200 y 1.830 congresales de 2.130 votaron una lista única, según informó la central obrera. Algunos sectores alineados con Luis Barrionuevo, entre ellos la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quedaron fuera de la conducción.

A los 59 años, el santafesino Jorge Sola preside el Sindicato del Seguro desde 2016. Abogado, profesor de biología y egresado de Flacso en Ciencias Políticas y Sociología, comenzó su carrera gremial en Venado Tuerto y dio el salto nacional en 2012, cuando se sumó al consejo directivo de la CGT que encabezaba Hugo Moyano tras su ruptura con el kirchnerismo.

En aquel momento, la central estaba dividida en tres: la Azopardo de Moyano, la oficialista de Antonio Caló y la Azul y Blanca de Luis Barrionuevo. Con los años, Sola se distanció de Pablo Moyano y consolidó un perfil negociador, cercano a Gerardo Martínez (Uocra), su principal promotor en esta nueva etapa.

Cristian Jerónimo

Referente del Sindicato del Vidrio, Jerónimo consolidó su espacio entre los sectores “independientes”. De la mano de Martínez, se vinculó con organismos internacionales y representó a la CGT en distintos foros laborales. Incluso mantuvo un diálogo directo con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, en un encuentro de la OIT.

Octavio Argüello

Con 63 años, Argüello es uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Moyano. En 2024 reemplazó a Pablo Moyano en el triunvirato y fue clave para evitar la salida de Camioneros de la CGT. Su presencia garantiza la cohesión de los gremios del transporte. Además, fue impulsor del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), la herramienta política fundada por Moyano hace 12 años y hoy integrada en la alianza Fuerza Patria.

La nueva conducción se enfrenta al reto inmediato de definir una posición común frente a las negociaciones laborales que propone el Ejecutivo y mantener la unidad de una estructura históricamente fragmentada.