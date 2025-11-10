Los gobernadores pidieron más modificaciones al Presupuesto 2026 tras su visita a la Casa Rosada

El Gobierno de Javier Milei volvió a apostar por el diálogo político y reactivó la ronda de contactos con los gobernadores , en una jornada marcada por los gestos de apertura encabezados por el designado ministro del Interior, Diego Santilli , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Ambos funcionarios recibieron este lunes en la Casa Rosada a los mandatarios Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) , en un intento por reconstruir puentes institucionales y garantizar respaldo político a las principales reformas que impulsa la administración libertaria: la laboral, impositiva y penal, además del Presupuesto 2026 .

Desde el Gobierno definen esta etapa como una “nueva fase de diálogo y consensos”, en contraste con los meses de enfrentamiento que marcaron el vínculo entre Nación y provincias. La estrategia apunta a conformar un bloque de gobernadores dialoguistas que otorgue volumen político al oficialismo de cara al Congreso.

El sanjuanino Marcelo Orrego fue el primero en arribar a Balcarce 50, donde dialogó con Santilli sobre coordinación institucional, obra pública y deuda provincial. El mandatario aseguró que “el mejor aliado que puede tener el presidente Javier Milei son los gobernadores”, y se mostró a favor de modernizar la legislación laboral, a la que calificó como “arcaica y prehistórica”.

Orrego también manifestó su intención de acompañar el Presupuesto 2026 , al que consideró una “hoja de ruta indispensable para ordenar prioridades en un contexto de recursos escasos”. Además, reclamó avances en materia de infraestructura productiva y destacó el impacto positivo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el sector minero.

Llaryora y el cambio de tono

Manuel Adorni y Diego Santilli con Llaryora

Más tarde, Santilli y Adorni recibieron al gobernador Martín Llaryora, quien calificó el encuentro como “positivo, cordial y productivo”. El mandatario cordobés celebró “pasar de la etapa de agravios a la de acuerdos”, aunque pidió introducir “modificaciones necesarias” al proyecto de Presupuesto antes de su tratamiento legislativo.

Cerca de ambos dirigentes reconocen que los encuentros con Orrego y Llaryora son apenas el comienzo de una secuencia de reuniones que continuará durante la semana con mandatarios de distintas fuerzas políticas. “La etapa de los monólogos terminó; ahora empieza la del diálogo institucional”, resumieron desde el entorno de Santilli.

La ronda de contactos había comenzado el viernes pasado con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y continuará con reuniones orientadas a garantizar consensos sobre las reformas estructurales que el oficialismo buscará aprobar antes de fin de año.