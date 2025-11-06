En modo jefe de Gabinete, Manuel Adorni afirmó que los gobernadores dieron luz verde para la reforma laboral

El flamante jefe de Gabinete aseguró que la modernización laboral “va a pasar” y negó que implique pérdida de derechos para los trabajadores.

Según el exvocero, los gobernadores dieron el ok con la propuesta de reforma laboral del Gobierno.

Manuel Adorni tomó la posta como jefe de Gabinete y anticipó un amplio acuerdo para avanzar con la reforma laboral.

Desde su nuevo rol de jefe de Gabinete, Manuel Adorni habló del vínculo con los gobernadores y el avance en las negociaciones por la reforma laboral que proyecta el Gobierno. “La modernización laboral va a terminar pasando”, aseguró el funcionario.

En diálogo con A24, Adorni advirtió que, ya en una reunión de la que participó desde su antiguo rol como Secretario de Comunicación, “el planteo del presidente, no solo que fue bien recibido por los gobernadores, sino que se notó un consenso por las generalidades de los temas”, respecto a la reforma laboral.

Manuel Adorni y Javier Milei piensan en otra convocatoria a gobernadores. Manuel Adorni es el flamante jefe de Gabinete de Javier Milei. Instagram (@madorni) En esa línea, defendió la iniciativa oficialista al afirmar que “es falso que le van a sacar derecho al trabajador”, y comentó: “Hay un cambio de época en todos los sectores y estamos comprendiendo que hay leyes obsoletas. También en el cambio fiscal, estamos alienados con los gobernadores”.

Cómo avanza la negociación por la reforma laboral De cara a las negociaciones en el ámbito legislativo, Adorni aclaró: “Hay consensos y es difícil que la vieja política tenga lugar. Patricia Bullrich tomará las negociaciones en el Senado y Martín Menem en Diputados para poder avanzar en las reformas para que los argentinos puedan crecer, estamos hablando para llegar a un país más normal”.

Además de revelar cómo viene el diálogo con los mandatarios provinciales, Adorni cargó contra los sindicatos: “No hay gremio que defienda a los trabajadores realmente que esté en contra de una modernización laboral”.