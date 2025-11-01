Sugestivo tuit de Manuel Adorni luego de las críticas de Mauricio Macri a su designación

El ahora jefe de Gabinete respondió con un lacónico mensaje a los cuestionamientos del ex presidente tras la reunión con Milei.

Luego de las expresiones de Mauricio Macri en contra de la designación de Manuel Adorni al frente de la jefatura de Gabinete, el ahora ex vocero presidencial emitió un lacónico tuit en el que les deseó "buenas noches a todos". Este breve texto se conoció horas después de un extenso tuit, en este caso del ex mandatario presidencial, en el que además de cuestionar el nombramiento de Adorni, planteó que no alcanzó un punto de acuerdo con el presidente Javier Milei en su reunión del viernes a la noche en Olivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1984760329658573295?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Que tengan todos una hermosa noche por delante.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 1, 2025 El expresidente Mauricio Macri había cuestionado la salida del jefe de Gabinete Guillermo Francos y afirmó que su reemplazo por un funcionario sin experiencia “no parece ser una buena noticia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1984744462061322385&partner=&hide_thread=false Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025 “Fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, relató Macri.