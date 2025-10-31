Manuel Adorni celebró su nombramiento como jefe de Gabinete
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó su nuevo rol a través de su cuenta de X y le envió un mensaje amistoso a Guillermo Francos.
En medio de una noche agitada en el Gobierno nacional, Manuel Adorni salió en su cuenta de X a confirmar que asumirá como Jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. "Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido", expresó.
Tras la salida de Francos, Adorni celebró ocupar ese lugar en esta nueva etapa de la gestión libertaria, "donde profundizar las reformas estructurales será prioridad".
En medio de la reestructuración del Gabinete libertario, Adorni puso paños fríos a la tensión con su antecesor, y afirmó: "Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos".
Luego, le agradeció "a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera".
Y cerró con un mensaje hacia la primera línea de Gobierno: "Gracias también a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente. Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Fin".