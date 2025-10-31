Manuel Adorni celebró su nombramiento como jefe de Gabinete.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó su nuevo rol a través de su cuenta de X y le envió un mensaje amistoso a Guillermo Francos.

En medio de una noche agitada en el Gobierno nacional, Manuel Adorni salió en su cuenta de X a confirmar que asumirá como Jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. "Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido", expresó.

Manuel Adorni confirmó que será jefe de Gabinete Tras la salida de Francos, Adorni celebró ocupar ese lugar en esta nueva etapa de la gestión libertaria, "donde profundizar las reformas estructurales será prioridad".

tuit Manuel Adorni Manuel Adorni tuiteó tras la confirmación de su ingreso a la Jefatura de Gabinete. En medio de la reestructuración del Gabinete libertario, Adorni puso paños fríos a la tensión con su antecesor, y afirmó: "Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos".

Luego, le agradeció "a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera".