Manuel Adorni busca reeditar la foto con los gobernadores y no piensa convocar a Axel Kicillof

Manuel Adorni juró este miércoles como jefe de Gabinete y ya busca replicar la foto de la semana pasada, cuando su antecesor Guillermo Francos juntó a cerca de 20 gobernadores para iniciar las gestiones de cara al apoyo político necesario para aprobar el Presupuesto y las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.

La intención del flamante ministro coordinador es convocar a los mandatarios provinciales con la intención de mostrarse en sociedad por primera vez en su nuevo cargo e intentar avanzar con las conversaciones para lograr los votos en el Congreso.

Todavía las gestiones son prematuras. Tanto Adorni como Diego Santilli , quien sigue siendo diputado y no tiene fecha para jurar como ministro de Interior, llevan adelante diálogo con distintos gobernadores con el afán de citarlos la próxima semana. “Estamos en eso, veremos si llegamos”, dijo una fuente cercana al exvocero.

“Vamos a empujar la gestión, en todo me voy a diferenciar”, se ufana Adorni cuando habla con su entorno con alusión a Francos, que se caracterizó por su diálogo político en un gobierno que siempre insultó a la oposición.

No habrá cambios en cuanto al llamado a los gobernadores. Invitarán a los mismos mandatarios que dijeron presente el pasado jueves en Balcarce 50. Son aquellos que formaron parte del Pacto de Mayo y que, según el Ejecutivo, “acompañan el rumbo del Gobierno”.

De esta manera, los libertarios ratifican que ignorarán nuevamente al bonaerense Axel Kicillof, quien salió al cruce de Milei por no haberlo incluido en la cita. Ocurrirá lo mismo con los kirchneristas Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Tras la anterior cumbre, Adorni aseguró que los gobernadores "coinciden y comprenden los cambios que Argentina necesita" y deslizó que acompañarán las reformas laboral y tributaria que se tratarán en sesiones extraordinarias.

“El pasado 26 de octubre los argentinos ratificaron el rumbo de cambio y se manifestaron en favor de las reformas que precisamente el Presidente de la Nación había planteado en la campaña electoral. En este encuentro se dio un paso importante en este camino”, recalcó en esa declaración.