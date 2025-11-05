Javier Milei le toma juramento a Manuel Adorni, viaja a Miami y descarta encuentro con Trump: la agenda del presidente

Al presidente Javier Milei le esperan días movidos. En Estados Unidos no solo visitará Miami sino también Nueva York. Luego irá a Bolivia.

El presidente Javier Milei en un evento del Banco Interamericano de Desarrollo, donde participó en uno de sus viajes a EE.UU. Foto: EFE

El presidente Javier Milei tendrá una agenda intensa este miércoles, marcada por un cambio de Gabinete y el inicio de su viaje internacional número 14. Este mediodía, le tomará juramento a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y, a las 15, partirá rumbo a Estados Unidos.

Viaje a Miami: America Business Forum y CPAC Milei desembarcará en Miami este jueves para participar en el America Business Forum y, más tarde, en la gala de la organización conservadora CPAC.

Foro empresarial: El America Business Forum se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center y contará con la presencia de figuras como Lionel Messi, Rafael Nadal y María Corina Machado , además de líderes empresariales.

Foco del discurso: Si bien el oficialismo no dio detalles de su alocución, aseguran que estará focalizado en la economía y las inversiones .

Empresarios confirmados: Asistirán el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon (quien ya se reunió con Milei y Caputo la semana pasada); el presidente de Google, Eric Schmidt; el CEO de Citadel, Ken Griffin; y el cofundador de Flow, Adam Neumann, entre otros. ¿Habrá un encuentro entre Javier Milei y Donald Trump? El Gobierno descartó la posibilidad de una reunión con el expresidente Donald Trump en Miami. En Nación califican de "muy poco probable" un encuentro informal y sostienen que no pidieron de forma oficial una reunión bilateral, argumentando que "va a ser imposible por un tema de agenda: estarán en distintos días”.

Trayecto final: Nueva York y asunción presidencial en Bolivia Milei, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, continuará su viaje en Nueva York el viernes: