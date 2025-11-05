Feroz cruce entre Eduardo Feinmann y una entrevistada a la que acusó de haber querido voltear a Javier Milei: "No me venga con esa pelotu*"

El conductor increpó a una profesional del Hospital Garrahan, que compitió en las recientes elecciones enfrentando al oficialismo. En medio de un tenso clima, la discusión subió de tono con fuertes acusaciones cruzadas.

Eduardo Feinmann interpeló a una invitada a la que acusó de haber querido "voltear" al gobierno de Javier Milei.

Un tenso cruce se vivió entre Eduardo Feinmann y una entrevistada este martes al aire en A24. El conductor interpeló a Norma Lezana, secretaria de la Asociación de Profesionales Garrahan, luego de que se diera a conocer un aumento del 60% para los trabajadores del hospital en cuestión.

Según Lezana, el conflicto "se podría haber resuelto mucho tiempo antes", y lamentó la renuncia de varios colegas de la institución. "Nos han maltratado bastante", remarcó ante la atenta mirada de Feinmann, quien no dudó en acusar a ella y un compañero de haber querido "voltear" al gobierno de Milei usando a los chicos del Garrahan. "¡Eso me dio asco!", exclamó enojado el anfitrión de El Noticiero de A24.

La conversación subió de tono cuando el periodista increpó a la invitada por haberle "mentido en la cara" al presentarse en una anterior nota como técnica en salud, cuando la profesional integró además en una lista que compitió como opositora a Javier Milei.

"Yo pertenezco a un partido político como todos los ciudadanos tienen derecho a pertenecer. Usted hace macartismo", argumentó categórica Norma Lezana. A lo que Eduardo Feinmann retrucó tajante: "No me venga con esa pelotu*".

Sin retroceder en su posición, el comunicador disparó: "Usted me engañó, usted me mintió en la cara porque yo le pregunté si usted hace política y me dijo 'no, de ninguna manera, soy una profesional, una técnica' y después la vi en una lista". Por su parte, la entrevistada negó tajantemente haber intentado desestabilizar el gobierno de Milei.