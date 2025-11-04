No es TN, ni C5N: el único canal de noticias que crece sostenidamente en el rating

En la evalución de las mediciones conseguidas durante el trimestre de agosto, septiembre y octubre en los canales de noticias; sólo una señal logró crecer sistemáticamente en su audiencia.

El canal de noticias que a diferencia de TN y C5N, crece sistemáticamente en el rating. Foto: redes sociales A24.

Si bien TN y C5N son los canales de noticias que cada mes se disputan la cima en el rating, con las mediciones invariablemente a favor del primero, que no cede su liderazgo en materia de audiencia; hay una señal que viene destacándose en el tercer puesto del ranking y sorprendiendo con su sistemático crecimiento en los números.

Estamos hablando de A24, el canal informativo que en octubre obtuvo una marca de 1.52 de rating, indicador con el que nuevamente se ubicó en el tercer lugar de la tabla, detrás de TN, que encabezó con 2.46 puntos; y C5N, que conquistó la segunda posición con 2.10. En tanto que en el cuarto y el quinto puesto, Crónica y LN+ apenas alcanzaron 1.14 y 1.03.

Si vamos a las mediciones de septiembre, encontramos que A24 consiguió un rating de 1.48, mientas que TN y C5N lideraron ese período con 2.55 y 2.40 puntos. En el cuarto y quinto escalón, Crónica y LN+ promediaron 1.33 y 1.13, por lo cual sólo la señal de noticias del Grupo América experimentó un crecimiento en octubre respecto septiembre.

TN, C5N y A24 en un constante duelo por ganar el rating de los canales de noticias AnyConv.com__rossi feinmann Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, dos de los conductores más rendidores en el rating de A24. Captura de video A24 Finalizando este abordaje trimestral, y considerando los indicadores de agosto, A24 tuvo una media de 1.21 en el rating, siguiendo a los punteros de TN y C5N con 2.33 y 1.93. En ese lapso, Crónica y LN+ hicieron 1.06 y 1.03, marcas que dan cuenta del sube y baja en los promedios de los canales informativos en el recorrido de mes a mes.

De esta manera, A24 no sólo se consolida como la tercera opción más elegida, sino que con su paulatino crecimiento en los números pronto podría disputarle el segundo lugar en el ranking a C5N, lo cual sería todo un logro teniendo en cuenta que tal señal está instalada en esa posición desde hace un tiempo.