Bizarrap y Daddy Yankee unidos: cuándo se estrena la colaboración más explosiva del año

El productor musical anunció en sus redes sociales la información y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Bizarrap es uno de los productores musicales más exitosos del país y ha logrado grandes colaboraciones durante toda su carrera. Entre las famososas "Sessions" se encuentran Nicki Nicole, Paulo Londra, Luck Ra, Duki, Shakira, entre otras figuras.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una de las colaboraciones más esperadas y que promete arrasar. Es que Biza confirmó que Daddy Yankee formará parte de una nueva producción y, por supuesto, lo hizo a través de sus redes sociales.

La colaboración generó una ola de expectativa entre los fanáticos, ya que marcará el regreso musical de Daddy Yankee tras su retiro anunciado en 2023, y promete ser una unión explosiva entre dos generaciones que revolucionaron la música urbana.

Cuándo estrena la colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee Horarios de estreno: Argentina: 21:00 horas, Puerto Rico: 20:00 horas, México: 18:00 horas, Miami / Nueva York: 19:00 horas, Los Ángeles: 16:00 horas, España: 01:00 horas (+1), Italia: 01:00 horas (+1), Chile: 21:00 horas y Brasil: 21:00 horas.