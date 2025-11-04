La drástica decisión de Juanita Tinelli respecto a su trabajo luego de la polémica denuncia por amenazas
El angustioso episodio de intimidación que recibió la hija de Marcelo Tinelli desató un conflicto inesperado con consecuencias inmediatas.
Una controversia explosiva ha sacudido los cimientos de uno de las familias más reconocidas del espectáculo argentino. La denuncia por amenazas de muerte que Juanita Tinelli hizo pública recientemente ha generado una ola de inquietud por su seguridad y, paralelamente, interrogantes acerca de la autenticidad de los hechos, según declaraciones de allegados a su círculo íntimo. Este episodio de alta visibilidad ha puesto el foco en la dinámica familiar, revelando fisuras que hasta ahora permanecían ocultas.
Juanita Tinelli desató un verdadero escándalo en la interna familiar
El empresario Gustavo Scaglione, cabeza de Telefe, se vio obligado a intervenir en la disputa. A través de un documento de prensa, el ejecutivo desestimó categóricamente haber realizado el presunto llamado de carácter intimidatorio. La difusión de este conflicto, completamente sorpresivo, se vio amplificado por las recientes actitudes de la joven, quien optó por desvincularse de las cuentas de redes sociales de su padre y de su hermanastra mayor, Candelaria Tinelli, evidenciando un quiebre en los lazos.
Te Podría Interesar
La situación ha tenido derivaciones inmediatas en el ámbito profesional de la involucrada. El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer la tajante determinación que la modelo ha adoptado respecto a sus compromisos laborales, dado que comparte el set del programa de streaming Estamos de paso (Carnaval) con su padre, Marcelo Tinelli, y su hermana Candelaria. El comunicador Juan Etchegoyen detalló la deserción: “Me cuentan que Juanita no irá al streaming esta semana y que sería una decisión tomada abandonar el ciclo que conduce Marcelo, sobre todo mientras se aclara lo que pasó”, según la información a la que pudo acceder.
Un futuro laboral incierto de la hija de Marcelo Tinelli tras la denuncia
En consonancia con este distanciamiento, Etchegoyen recordó que esta misma semana la joven eligió permanecer en el territorio porteño junto a su madre, Paula Robles, mientras que el conductor y el resto de su parentela se trasladaron hacia Punta. El comunicador ratificó el cese de funciones: “Mi información es que Juanita le dice chau a Estamos de paso y que no está formando parte de las grabaciones del reality”, agregó, confirmando la desvinculación.
Marcelo Tinelli y la relación con su hija
A pesar de la aparente fractura, el vínculo filial con el reconocido presentador se mantendría inquebrantable. Etchegoyen enfatizó que, si bien la situación sugiere un quiebre entre Juanita y Marcelo, la relación se preserva. “Desde algunos sectores del periodismo se instaló la idea de una pelea, pero Marcelo Tinelli y su hija no están enfrentados. Él comprende mejor que nadie lo que pasó y siempre estará al lado de sus hijos”, sostuvo el periodista, buscando apaciguar las versiones de una contienda directa entre padre e hija.