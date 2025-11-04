La drástica decisión de Juanita Tinelli respecto a su trabajo luego de la polémica denuncia por amenazas

Una controversia explosiva ha sacudido los cimientos de uno de las familias más reconocidas del espectáculo argentino. La denuncia por amenazas de muerte que Juanita Tinelli hizo pública recientemente ha generado una ola de inquietud por su seguridad y, paralelamente, interrogantes acerca de la autenticidad de los hechos, según declaraciones de allegados a su círculo íntimo. Este episodio de alta visibilidad ha puesto el foco en la dinámica familiar, revelando fisuras que hasta ahora permanecían ocultas.

Juanita Tinelli desató un verdadero escándalo en la interna familiar Juanita Tinelli (1) Juanita Tinelli puso en el foco mediático a una de las cabezas de Telefe tras su preocupante denuncia por amenazas de muerte. Instagram @juanittinelli1 El empresario Gustavo Scaglione, cabeza de Telefe, se vio obligado a intervenir en la disputa. A través de un documento de prensa, el ejecutivo desestimó categóricamente haber realizado el presunto llamado de carácter intimidatorio. La difusión de este conflicto, completamente sorpresivo, se vio amplificado por las recientes actitudes de la joven, quien optó por desvincularse de las cuentas de redes sociales de su padre y de su hermanastra mayor, Candelaria Tinelli, evidenciando un quiebre en los lazos.

Gustavo Scaglione Gustavo Scaglione quedó involucrado en el escándalo tras la denuncia de Juanita Tinelli. Foto: Telefe. La situación ha tenido derivaciones inmediatas en el ámbito profesional de la involucrada. El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer la tajante determinación que la modelo ha adoptado respecto a sus compromisos laborales, dado que comparte el set del programa de streaming Estamos de paso (Carnaval) con su padre, Marcelo Tinelli, y su hermana Candelaria. El comunicador Juan Etchegoyen detalló la deserción: “Me cuentan que Juanita no irá al streaming esta semana y que sería una decisión tomada abandonar el ciclo que conduce Marcelo, sobre todo mientras se aclara lo que pasó”, según la información a la que pudo acceder.

Un futuro laboral incierto de la hija de Marcelo Tinelli tras la denuncia Gustavo Scaglione rompió el silencio tras ser apuntado por Juanita Tinelli En consonancia con este distanciamiento, Etchegoyen recordó que esta misma semana la joven eligió permanecer en el territorio porteño junto a su madre, Paula Robles, mientras que el conductor y el resto de su parentela se trasladaron hacia Punta. El comunicador ratificó el cese de funciones: “Mi información es que Juanita le dice chau a Estamos de paso y que no está formando parte de las grabaciones del reality”, agregó, confirmando la desvinculación.