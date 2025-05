Qué hace la combi donde estuvieron Bizarrap y Nicki Nicole en Mendoza

El pronóstico de nevadas y bajas temperaturas no los acobardó y viajaron por la ruta 89 hasta el Valle de Uco. Recorrieron el Manzano Histórico, Tupungato y Tunuyán hasta que llegaron a la ruta 40. Desde ese punto se fueron directo a El Sosneado en San Rafael.

“Somos team montaña y team frío. La cordillera de fondo nos acompañó todo el tiempo. Queríamos conocer las termas del hotel abandonado y cuando llegamos no lo podíamos creer, fue épico. Llegamos, armamos una fogata y comimos un asado”, recordó Matías.

kombis en el Manzano historico.jpg Combis en el Manzano Histórico. @kombi_hulk

“No teníamos señal pero sí tenemos todo para no pasar frío ni hambre por unos días. Pero pudimos avisar donde estábamos porque llegó una caravana de Brasil con teléfonos con señal satelital”, agregó.

Desde El Sosneado siguieron hasta Malargüe y la última semana recorrerán San Rafael: Los Reyunos, Valle Grande y El Nihuil. “Trabajamos de manera independiente, ahorramos y dicen que una vez al año hay que tener una experiencia inolvidable. Esta es la nuestra”, cerró Matías.

kombis en camino de tierra Combis en el camino de tierra. @kombi_hulk

Bizarrap, Nicki Nicole y Dread Mar en la combi

El sencillo Verte se estrenó el 10 de diciembre de 2020 y gran parte del videoclip fue rodado en la combi de Matías. El video fue dirigido por Jess “La Polaca” Praznik y hasta el momento, tiene 79 millones de reproducciones en YouTube.

Kombi Mendoza Bizarrap Dread Mar I Nicky Nicole.jpg Bizarrap, Nicki Nicole y Dread Mar en la combi de Matías. @kombi_hulk

"Es una de las colaboraciones que más soñé. Dread Mar I siempre estaba sonando en mi casa, mi mamá y mis hermanos escuchaban su música. El hecho de que Bizarrap la produzca también es algo súper inesperado. Nos reunimos en Miami y cabe destacar que Biza la rompió”, dijo Nicki Nicole en declaraciones a los medios cuando salió la canción en plena pandemia.

“Honestamente, no podía creer que estaba haciendo una canción con Dread Mar I, producida por Bizarrap, fue como... no sé, era redondo todo. Mariano [Dread Mar I] y yo teníamos la melodía en la cabeza y Biza tenía el beat. Cuando terminamos nos transmitía un montón de cosas, no podíamos dejar de cantar y bailar. Creo que lo reprodujimos como 45 veces esa noche”, agregó la artista.