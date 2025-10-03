Los números que demuestran que A24 sigue aplastando a LN+ en el rating

En los úiltimos meses, A24 se ha consolidado en el tercer puesto de los canales de noticias más vistos en el país, detrás de las señales que dominan el rating por escasa diferencia entre ambas, TN y C5N. En este panorama, LN+ ha protagonizado un paulatino desplome en sus mediciones, pasando del cuarto lugar conseguido en junio y julio, a una modesta quinta posición en agosto y septiembre.

Según los indicadores mensuales que informa Kantar Ibope, A24 se ubicó en el tercer escalón del mes que recién concluye con un promedio de rating de 1.48, seguido de Crónica en el cuarto puesto con 1.33 y LN+ cerrando el top 5 con 1.13. Por otro lado, los canales que lideraron fueron TN y C5N, con 2.55 y 2.40 respectivamente.

Si vamos a los números de agosto, A24 también logró en ese período el tercer lugar promediando un rating de 1.21, mientras que debajo quedaron Crónica y LN+ en cuarta y quinta posición, con 1.06 y 1.03 cada uno.

Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, dos de los conductores más rendidores en el rating de la pantalla de A24.

En junio y julio, A24 se destacó también en la tercera ubicación del ranking con promedios de rating de 1.38 y 1.36, escoltado por LN+ en el cuarto puesto con 1.18 y 1.14. En esos meses, Crónica ocupó el quinto casillero con mediciones de 1.04 y 1.03.

Otro indicador que da cuenta del derrumbe de LN+ se percibe en su muy escueto crecimiento de audiencia entre agosto y septiembre, mientras los restantes canales de noticias experimentaron una progresión considerable. Concretamente, TN pasó de 2.33 a 2.55 puntos de rating de un mes a otro, mientras C5N creció de 1.93 a 2.40, A24 saltó de 1.21 a 1.48; y Crónica evolucionó de 1.06 a 1.33. En cambio, la señal de La Nación avanzó apenas diez décimas, de 1.03 a 1.13.