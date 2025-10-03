La fuerte opinión de Beto Casella sobre los dueños de medios: "Todos son psicópatas, te pueden mandar a..."

La figura del exitoso programa de El Nueve se mostró letal con las cúpulas de las emisoras y habló sin pelos en la lengua sobre lo que opina al respecto.

La relación entre una de las figuras más importantes de la televisión argentina, Beto Casella, y su casa, El Nueve, atraviesa un momento de máxima tensión. Tras el estudio vacío, como señal de protesta del equipo de Bendita, escaló a declaraciones explosivas del conductor. La posibilidad de un cambio de aire para el presentador está latente, y sus recientes comentarios sobre la interna de la industria no hacen más que avivar el fuego.

La polémica se intensificó con el rumor de un supuesto homenaje a Bendita en los Premios Martín Fierro 2025 que, llamativamente, no se concretó. Fue la periodista Marina Calabró quien deslizó que la cúpula de los canales habría "acordado con APTRA" para que dicho reconocimiento no se llevara a cabo en medio del conflicto con el conductor. Este hecho, de confirmarse, expondría un nivel de injerencia pocas veces visto en los premios más importantes de la televisión.

Consultado por Puro Show (El Trece) sobre esta versión, Casella no se guardó nada y recurrió a la ironía y la metáfora para describir su sensación de peligro ante la situación: “Hay una negritud curiosa en APTRA. Si es como dice Marina Calabró, de que hay un arreglo entre cúpulas, yo estoy mirando así porque en cualquier momento aparece un motoquero y me pega dos tiros en las piernas”, lanzó filoso. La frase, dura y directa, dejó en claro su desconfianza hacia los manejos internos del ambiente.

Beto Casella hizo picantes declaraciones sobre los dueños de medios tras no ganar en los Martín Fierro

Profundizando en su visión crítica de la televisión, el conductor fue lapidario al ser consultado sobre si le sorprendía este tipo de accionar: “Nada me extraña. Todos los dueños de canales y de radios de la televisión de Argentina son psicópatas. Yo te digo que te pueden mandar a matar con un sicario”, sentenció Casella, sin filtro, apuntando directamente a los principales empresarios mediáticos del país. Sus palabras resonaron fuerte, dándole una dimensión de thriller a la habitual rosca de la pantalla chica.