"Se le enganchó la cabeza": Analía Franchín y el escalofriante relato sobre el sacrificio de su gata

Analía Franchín revivió la trágica muerte de su gata en un ascensor y lanzó una fuerte acusación contra su exsuegra.

Un hecho de la actualidad trajo a la memoria de Analía Franchín un recuerdo sumamente traumático y personal. Mientras en el programa A la Barbarossa se discutía el reciente incidente de un ascensor que cayó desde un séptimo piso en Palermo, la panelista de Telefe rememoró la trágica y dramática muerte de su mascota.

Analía Franchín y el dramático relato sobre la muerte de su gata en un ascensor La ex MasterChef Celebrity relató el terrible momento en que su gata perdió la vida en un ascensor, pero su recuerdo fue más allá del accidente. Franchín vinculó la muerte de su mascota a una teoría sobre energías negativas, señalando directamente a una persona de su pasado.

La dura confesión de Analía Franchín sobre su gata.

La panelista compartió los escalofriantes detalles del incidente. "A mí se me murió una gata que se le enganchó la cabeza con la puerta tijera del ascensor", relató Analía Franchín a sus compañeros, generando una reacción de asombro en el estudio. La conductora, Georgina Barbarossa, le consultó si paseaba a su gata con correa, a lo que Franchín respondió que no.

El momento más llamativo de su relato fue cuando la panelista vinculó la tragedia con su antigua relación familiar. "En ese momento, yo tenía una suegra que era muy mala, tenía una energía muy mala, y dicen que los gatos atrapan la energía", comentó Franchín de manera contundente.