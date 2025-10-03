Maxi López reveló cómo es su relación con Wanda Nara en medio de las grabaciones de Masterchef Celebrity

El famoso exfutbolista desembarca en el reality de cocina de Telefe y habló de su presente personal y su relación con la mediática conductora del ciclo.

El exfutbolista Maxi López ha vuelto a acaparar la atención de los medios argentinos por su flamante incursión en el popular reality de cocina, MasterChef Celebrity. Tras el inicio de las grabaciones, el deportista dialogó con la prensa y, además de compartir detalles de su nueva aventura televisiva, se refirió a un tema que siempre genera gran expectativa: su vínculo actual con su exmujer, la siempre mediática Wanda Nara.

La sorpresa llegó al hablar de la dinámica familiar. López se mostró muy satisfecho con la actual sintonía, destacando que el bienestar de sus hijos es la prioridad. En una declaración que marca un antes y un después en su relación, el deportista afirmó: "Hoy estamos en un momento muy positivo de paz y amor. Yo creo que va a ir bien. Puedo hablar por mí, me gusta este momento que estamos teniendo, sobre todo por los chicos", dejando claro que los históricos conflictos parecen haber quedado en el pasado.

Respecto a su desembarco en el reality de Telefe, el exfutbolista reveló que la propuesta de "MasterChef Celebrity" lo tiene entusiasmado. Pese a que el motivo original de su viaje a la Argentina era otro, el desafío culinario lo atrapó de inmediato. "Es algo diferente, lo estoy disfrutando. Hay muy buena vibra, el grupo de trabajo me encantó. Está muy bien armado", comentó, y añadió que se tomó en serio la preparación: "Desde que tuve la primera charla, ya me puse a practicar. Con mi mujer está todo charlado, sabe que hay buena onda".

Maxi López contó cómo se lleva con Wanda Nara en las grabaciones del reality. Video: Intrusos (América TV)

Maxi López también aclaró su reciente ausencia en los prestigiosos premios Martín Fierro, a los que estaba invitado. Lejos de evitar el tema, explicó que su prioridad fue la salud de su hijo mayor. "Estaba invitado, pero tengo un chico que está recién operado, me quedé cuidando al nene porque la mamá tenía que trabajar", detalló, mostrando su faceta de padre dedicado y reforzando la buena coordinación familiar que mantiene con su ex.