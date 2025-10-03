El plan de escape: aseguran que Maxi López ya decidió cuándo será eliminado de MasterChef Celebrity

La cocina más famosa de la televisión argentina encendió sus hornallas. Este martes 30 de septiembre, comenzaron oficialmente las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity por Telefe, con Wanda Nara en la conducción y a su primer exmarido, el exfutbolista Maxi López, como uno de los competidores. Sin embargo, antes de que el ciclo salga al aire, ya trascendió que el paso del deportista por el reality podría ser sorpresivamente breve.

La participación de Maxi López generó gran expectativa por el inusual reencuentro con Wanda Nara en el estudio. Pero la información filtrada sugiere que el exfutbolista ya tendría una fecha de salida preestablecida, independientemente de su desempeño culinario ante el jurado.

Fue el periodista Gustavo Mendez, en el programa de stream La Posta del Espectáculo de la TV Pública, quien lanzó la primicia. "Uno de los primeros eliminados o que deja el certamen va a ser Maxi López", anunció el conductor. La versión indica que la estadía del exfutbolista en la competencia no pasaría de las primeras galas.

Mendez sumó detalles sobre los motivos que llevarían a López a ausentarse. "A mí me dijeron que le pagaron buena plata y que él quería estar cerca de su hijo, el que está lesionado lamentablemente que juega las inferiores de River (Valentino), para poder acompañarlo", explicó el periodista, aludiendo a un compromiso familiar.

Además de su hijo, el exfutbolista espera otro varón junto a su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien ya tiene a la pequeña Elle. Mendez explicó que si el jurado no lo eliminaba por su desempeño, Maxi podría abandonar el ciclo voluntariamente. "Viene por máximo dos galas, abandona el certamen porque va a acusar que extraña o que está el embarazo de la mujer", sentenció el conductor.

maxi lopez (1).jpg El exfutbolista podría abandonar el reality por su familia. Archivo MDZ

Por lo pronto, la presencia de Maxi López en el set de grabación fue confirmada por la propia Wanda Nara, quien se encargó de subir a sus redes la foto de rigor con el exfutbolista ya calzado el delantal. De la primera grabación también participaron su madre, Nora Colosimo, y uno de sus hijos en común, para dejar en claro que el drama quedó fuera de la cocina.