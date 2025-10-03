El nuevo disco de Taylor Swift se lanzó con críticas mixtas y la acusación de sonar "exhausta"

Una nueva era musical comenzó para Taylor Swift con el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio: "The life of a showgirl". El proyecto, disponible en todas las plataformas de streaming a partir de este viernes 3 de octubre, llegó tras un período de grandes movimientos en la vida de la superestrella del pop.

El nuevo trabajo discográfico cuenta con doce canciones y un sonido que apunta a ser su trabajo "más luminoso". Para lograrlo, la cantante volvió a convocar a los suecos Max Martin y Shellback, productores reconocidos mundialmente por su influencia en el pop y con quienes ya colaboró en álbumes icónicos como 1989, Red y Reputation.

La narrativa del álbum se inspira en figuras femeninas icónicas. Una de las musas es la trágica Ofelia de Hamlet, a quien hace referencia la primera pista, “The fate of Ophelia”. La portada del disco, donde Swift aparece sumergida en agua con un vestido de pedrería, es una recreación de la dramática imagen de la muerte de Ofelia en el arte y la literatura.

Otra gran inspiración es la legendaria actriz Elizabeth Taylor, a quien la cantante dedica una de las canciones. Ambas figuras representan la mezcla de glamour, vulnerabilidad y teatralidad que atraviesa todo el disco. Además, el proyecto incluye una colaboración con la ascendente Sabrina Carpenter en la canción que da título al álbum. Las nuevas canciones de amor de Swift estarían ahora dedicadas a su prometido, Travis Kelce.

El disco fue producido por Max Martin y Shellback.

Sin embargo, el lanzamiento de "The life of a showgirl" generó críticas mixtas y negativas en la prensa especializada. Mientras algunos especialistas remarcaron la habilidad de la cantante para explorar géneros nuevos y renovar sus canciones de amor, otros cuestionaron la sensación de agotamiento y algunas decisiones "trilladas" para una superestrella de su magnitud.

La tapa del álbum se inspiró en la figura de Ofelia.

La crítica más dura provino de The Guardian, que tituló con "un brillo apagado de una estrella que suena exhausta" y le otorgó su peor calificación hasta el momento: dos estrellas. Los especialistas del medio expusieron que las melodías donde Swift apunta a quienes la criticaron "recorren un terreno demasiado trillado" y señalaron que "destrozar a una rival cuando sos la estrella pop más exitosa del planeta es, por definición, pegar hacia abajo". El Los Angeles Times remarcó que el álbum "se siente como un repliegue respecto al desangramiento vívido en su disco anterior".