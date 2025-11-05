El papá de Lian Flores, el nene de 3 años desaparecido, le pidió a Javier Milei y Patricia Bullrich que intervengan: "Necesito saber qué pasó"

Lian Flores tiene 3 años y está desaparecido hace ocho meses. Ante el estancamiento de la causa, su papá le hizo un desesperado pedido a Javier Milei y Patricia Bullrich.

El papá de Lian Flores grabó un video dirigido a las autoridades nacionales y locales.

A más de ocho meses de la desaparición de Lian Flores, un niño de tres años, en una zona rural del este de Córdoba, la familia ha decidido incorporar al abogado de alto perfil Carlos Nayi para reactivar la investigación ante la falta de avances judiciales. Elías Flores, papá del menor, hizo un desesperado llamado a las máximas autoridades.

El padre de Lian Flores exigió la intervención directa del presidente Javier Milei, la ministra Patricia Bullrich, el gobernador Martín Llaryora y el ministro provincial Juan Pablo Quinteros. "Quiero que investiguen, por favor, quiero que me reciban y me escuchen. Quiero y necesito saber qué pasó con mi hijo”, manifestó.

Por su parte, ante el estancamiento de la causa, la familia sumó al abogado Carlos Nayi para que los represente tanto en el fuero federal como en el provincial, con la esperanza de obtener avances.

Video: el desesperado pedido del papá de Lian Flores El Papá De Lian El caso Lian Flores: desaparición e investigación Lian Flores desapareció el 22 de febrero de 2025 en un paraje rural a unos tres kilómetros al sudeste de Ballesteros Sud. El menor fue visto por última vez alrededor de las 16:30 hs. El único rastro fue una remera que vestía, encontrada al día siguiente en la puerta de la vivienda.

Contexto: La familia reside en la “zona cero”, un sector de cortaderos de ladrillos donde convivían otras tres familias vecinas (27 personas).

Cambio Judicial: La investigación experimentó un cambio de conducción en septiembre, cuando la fiscal provincial Isabel Reyna fue apartada, quedando la causa a cargo del fiscal provincial Nicolás Gambini. Inconsistencias y hallazgos perturbadores La investigación se centró en dos vecinos colindantes de la familia, de 21 y 16 años, quienes incurrieron en inconsistencias y contradicciones en sus relatos testimoniales.