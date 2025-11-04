Lo acusaron por un crimen, cambió su identidad y estuvo más de 10 años prófugo en Chile: ahora irá a juicio

Tras más de una década viviendo bajo una identidad falsa, Leandro Emanuel Contreras Sottile será juzgado por el asesinato de Lucas Fabián Bruno , ocurrido en 2013 en Guaymallén . Este lunes, la Justicia ratificó la investigación en su contra y ordenó que pase a debate, el cual se realizará el año próximo.

La jueza María Julieta Espinola rechazó el recurso de oposición al juicio oral interpuesto por la defensa y decidió que la causa sea elevada a debate, entendiendo que las pruebas recolectadas por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello son suficientemente claras para dar inicio a esa etapa del proceso judicial. De esa forma, descartó la versión de Contreras, la cual sostiene a través de su abogado que no está clara su participación en el hecho de sangre ocurrido hace más de 12 años en el barrio Santa Ana .

Fuentes allegadas a la pesquisa señalaron que, tras la resolución de la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°2 , se espera que el juicio en contra del hombre imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego , de inicio a principios del año que viene.

La vida de Contreras Sottile cambió radicalmente cuando el 28 de octubre de 2013, día que en que quedó en la mira de los detectives mendocinos por el asesinato de Lucas Bruno , asesinado de siete disparos a sus 19 años.

De acuerdo con la reconstrucción, el crimen ocurrió en horas de la noche de la citada fecha, cuando un sujeto que circulaba en un Fiat 147 por el barrio Santa Ana descendió del vehículo e hizo uso de un arma de fuego para acabar con la vida de la víctima.

Entre los múltiples impactos de bala que recibió la víctima, el que terminó con su vida fue el que se alojó en su cabeza. Además de Bruno, durante el ataque también resultó herido de otro joven, quien recibió un balazo en la zona de la pelvis.

Doce años prófugo

Poco después del homicidio del joven en Guaymallén, Leandro Contreras Sottile fue sindicado como autor, pero se esfumó por completo de Mendoza. De la investigación surgió que cambió su identidad a Diego Sebastián Guerrero Paz, un nombre ficticio. Así, valiéndose de documentación apócrifa, se hacía pasar por ciudadano chileno y se movió entre la provincia y el vecino país durante varios años, cruzando permanentemente la frontera cordillerana.

polo judicial edificio interiores guardia policial (7) Contreras Sottile está cerca del juicio en su contra. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Con algunos nuevos tatuajes en zonas visibles de su cuerpo, como en la cara, Contreras Sottile pasó desapercibido por más de una década. No obstante, en abril de este año fue detenido por un robo en la Galería Tonsa, ubicada sobre calle Catamarca, en Ciudad de Mendoza.

A partir de esta detención, los efectivos policiales efectuaron la verificación biométrica que hizo saltar todas las alarmas: el sospechoso del robo que aseguraba ser chileno era el presunto homicida que llevaba 12 años prófugo.

Tras esto, la causa se reactivó y el fiscal Pirrello pidió la prisión preventiva, medida concedida por la Justicia y por la que se encuentra detenido esperando a que finalmente se realice el juicio en su contra.