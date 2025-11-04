Detuvieron al jefe de una banda de piratas del asfalto que asaltaba a camiones en la ruta 9

Un operativo de la Policía de Buenos Aires permitió detener este martes a Leonardo Nicolás Maier, de 47 años, sindicado como el jefe de una banda de piratas del asfalto que operaba sobre la ruta 9 , entre San Nicolás, Baradero y Zárate . La organización está acusada de cometer asaltos a camiones , dejando intacta la carga.

La captura se concretó durante un allanamiento en una vivienda de Almirante Brown, donde Maier mantenía un galpón utilizado para ocultar o desarmar vehículos robados. En el lugar, los investigadores encontraron herramientas, autopartes y documentación vinculada a los hechos.

Según la investigación, los ataques ocurrieron entre enero y marzo de este año. En esa etapa, cinco sospechosos fueron detenidos, entre ellos el propio Maier, quien había sido arrestado en marzo pero recuperó la libertad hasta que nuevas pruebas lo ubicaron como líder del grupo.

Los delincuentes solían interceptar a los camioneros durante la madrugada , los apuntaban con armas y los obligaban a subir a otros vehículos, para luego liberarlos en distintos puntos del conurbano bonaerense, principalmente en Mataderos.

Uno de los casos más recordados ocurrió el 10 de marzo, cuando un chofer que trasladaba bebidas fue sorprendido en la zona de Baradero. Los asaltantes lo secuestraron por varias horas y lo abandonaron en Buenos Aires, sin tocar la carga.

Otro hecho similar se produjo el 12 de febrero, cuando un camionero salteño fue reducido y metido en el baúl de un auto. Días antes, el 13 de enero, otro conductor fue atacado a los tiros en San Pedro por ladrones que se movilizaban en un Fiat Palio rojo. En todos los casos, el patrón se repitió: violencia, secuestro y cargas sin robar.

Los rastros que llevaron a la banda

Uno de los golpes frustrados fue clave para la investigación. El 17 de febrero, en Baradero, cuatro hombres armados interceptaron a dos hermanos que transportaban maquinaria de panadería. Los obligaron a tirarse en la cabina y los trasladaron hasta la Capital. Un día después, en Ramallo, Gendarmería intervino ante una alerta similar, desatando una persecución con disparos que terminó con el rescate de otro camionero secuestrado en el baúl de un Volkswagen Polo.

Las huellas dactilares halladas en ese vehículo permitieron identificar a Lautaro Alberto García, alias “El Rata”, de 18 años, con antecedentes por homicidio en Lomas de Zamora. También fue capturado Sebastián Nahuel Billordo, de 21.

Armas, camiones y dinero incautado

En los allanamientos realizados en Lomas de Zamora y Almirante Brown, la policía secuestró camiones, armas de fuego, vehículos adulterados, una moto con pedido de secuestro, siete celulares y más de 1.150.000 pesos. Todo quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la UFI N°14 de San Nicolás, dirigida por el fiscal Patricio Múgica Díaz, y la UFI N°9 de Baradero, bajo la conducción del fiscal Vicente Gómez.

En las próximas horas, Maier será indagado por robo calificado automotor en poblado y en banda, mientras la Justicia intenta determinar si la organización está vinculada a otros robos cometidos sobre rutas del norte bonaerense.