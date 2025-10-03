Caso Lian Flores: pidieron detenciones de dos vecinos por tener archivos de abuso sexual infantil

El caso por la desaparición de Lian Gael Flores en la provincia de Córdoba tuvo un avance en el que la querella pidió al Juzgado Federal la detención inmediata de los vecinos y hermanos Raúl y José Ribera Zambrana debido a la presencia de material de abuso sexual infantil en sus teléfonos.

De acuerdo con la petición, las solicitudes se realizaron por su "presunta participación en delitos reprimidos por el art. 128 del Código Penal (producción, distribución, ofrecimiento, tenencia con fines inequívocos de representación de abuso sexual infantil) y demás figuras que pudieran corresponder en concurso real, todo ello en el marco de la investigación por la desaparición de mi hijo menor de edad”.

El papa de Lían en su cuenta de Tik Tok pidiendo por su hijo. El caso de Lían Flores Gael comenzó con su desaparición el 22 de febrero de este año.

Siguiendo al abogado Rodrigo Tripolone, quien es parte de la defensa de la familia de Lian, señaló en el escrito que en las extracciones forenses de los teléfonos utilizados por los hermanos aparecieron diversas pruebas que serían cruciales para determinar su grado de involucramiento en el caso.

Las pericias se llevaron acabo en mayo, entre las que se encontraron archivos de abuso sexual infantil: en uno de los dispositivos de los acusados había 40 imágenes de exhibición y abuso sexual infantil (en las que las víctimas eran menores de 13 años) y en el otro dos archivos de la misma índole.

También, "los informes dan cuenta de miles de videos (con contenido pornográfico y de MASI en gran medida) y la identificación de usuarios/correos utilizados por los investigados, con pedido de geolocalización y cronología (“Mis rutas”/Google Maps) para el período 15/02/2025 a 23/02/2025”.

La razón del pedido de detención para los dos vecinos en el Caso Lian

El abogado de la familia de Lian señaló que los propios informes técnicos hacen hincapié en que el análisis realizado "no agota el total del contenido extraído" y que se necesita profundizar la pesquisa (UFED Cloud; respaldo de cuentas Google/WhatsApp; uso de SIM para 2FA) “lo que acentúa el riesgo de borrado remoto y destrucción de evidencia si los imputados permanecen en libertad”.

De acuerdo con lo expresado por la querella, hay ciertos peligros procesales en estos descubrimientos ya que puede haber cuentas en la nube y dispositivos que tengan la opción de borrado remoto u ocultamiento de archivos de respaldo.

A su vez, a este riesgo se suma el de fuga debido a la gravedad de los hechos y la escala penal, “incrementan el incentivo de sustraerse del proceso”.

Frente a esta situación, Tripolone requirió el secuestro inmediato de todos los dispositivos, soportes y anotaciones con credenciales, además del resguardo de las tarjetas SIM de ambas líneas, su aislamiento en bolsas Faraday y el correspondiente clonado forense bajo estricta cadena de custodia.

A partir de lo hallado en esos equipos, el abogado sostuvo que resulta necesaria la detención inmediata de Raúl y José Ribera Zambrana. Finalmente, a través de sus redes sociales, difundió la medida solicitada y apeló a la colaboración de Lionel Messi para que la Selección argentina pueda contar con la fotografía de Lian.