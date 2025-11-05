Ordenaron detener al abogado del Clan Sena: habría amenazado a un perito
Este miércoles, ordenaron la detención de Nicolás Boniardi, uno de los abogados del Clan Sena, en el marco del avance del juicio por jurado.
El viernes 31 de octubre comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Se trata de un jurado popular integrado por 12 personas que determinarán la culpabilidad o inocencia del Clan Sena por el asesinato de la joven, en junio de 2023.
En ese marco, mientras avanza el juicio, este miércoles, ordenaron la detención de Nicolás Boniardi, uno de los abogados de la defensa del Clan Sena.
Noticia en desarrollo...