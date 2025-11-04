Previo a su viaje a EE.UU, Javier Milei se reunió con el predicador evangélico de Donald Trump

El presidente Javier Milei se reunió este miércoles, en la Casa Rosada, con el titular de la Asociación Billy Graham, Franklin Graham . Se trata del principal predicador evangélico de Donald Trump .

Concurrió junto al miembro del directorio de la Fundación, Melvin Graham ; el director de BGEA para América Latina, Christopher Swanson ; y el vicepresidente de Cruzadas, Viktor Hamm .

El encuentro ocurrió horas antes de su viaje mañana a Miami y a Nueva York, donde participará de dos eventos junto a líderes globales y empresarios.

La reunión se enmarca en la clara afinidad entre el líder libertario y su par republicano, en un contexto de gran salvataje económico al Gobierno. El pastor Franklin Graham es considerado uno de los principales referentes religiosos del mandatario estadounidense e hijo del célebre predicador Billy Graham.

Graham encabezará la próxima semana dos multitudinarias convocatorias en el estadio de Vélez Sarsfield. Graham tuvo un papel destacado en ambas ceremonias de asunción de Trump, tanto en 2017 como en la segunda, en enero de este año. Él mismo sostiene que Dios lo eligió para conducir a Estados Unidos. Tras el atentado que Trump sufrió en 2024, señaló: “La bala que le rozó la oreja pasó a milímetros del cerebro; creo que Dios giró su cabeza y le salvó la vida”.

Trump junto a Franklin Graham. Foto: Reuters Trump junto a Franklin Graham. Foto: Reuters

Si bien intentó despegarse de las principales controversias judiciales de Trump, el pastor suele invocar a los evangelios para justificar su apoyo. “¿Recuerdan cuando Jesús dijo: ‘El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra’? Todos hemos pecado”, respondió cuando se le consultó si un cristiano debería votarlo.

Partidario de un control más estricto de la inmigración en Estados Unidos, aunque sin confrontar abiertamente con el papa Francisco, Graham es un claro opositor al aborto, al que define como “infanticidio”. También rechaza el matrimonio igualitario y considera la homosexualidad “un pecado”.

Qué hará Javier Milei en Estados Unidos

Este miércoles, alrededor de las 15 y luego de reunirse con diputados y encabezar la jura de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el jefe de Estado viajará a Miami, donde el jueves expondrá en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.

Es un foro donde asisten líderes internacionales, entre ellos el presidente Donald Trump, quien disertará mañana por lo que no está previsto otro encuentro con el argentino. También estará el capitán de la Selección, Lionel Messi y la dirigente venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Hará lo propio el CEO de JP Morgan Chase; Jamie Dimon, quien se reunió con Milei la semana pasada en buenos Aires, entre otros empresarios, artistas y deportistas exitosos.

En tanto, en Nueva York formará parte de un foro empresario, donde se reunirá con inversores. En su regreso a Sudamérica, Milei estará el sábado en La Paz, Bolivia, por la jura del nuevo presidente Rodrigo Paz.