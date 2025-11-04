Patricia Bullrich profundiza las diferencias con Mauricio Macri: "Es muy contradictorio"

En medio de los cambios en el Gabinete nacional, la tensión entre el Javier Milei y Mauricio Macri sigue escalando. Este martes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , minimizó la opinión del expresidente y respondió sus críticas con una frase tajante: “La sociedad ve otra cosa”.

En una entrevista por LN+, lanzó: “Puede decir lo que quiera. No me quiero pelear con Mauricio”, al ser consultada sobre los dichos de Macri durante el Foro ABECEB, donde el líder del Pro advirtió sobre “personalidades narcisistas que no escuchan”.

“Lo que siento es que es muy contradictorio. Los argentinos estamos contentos, alegres e ilusionados. No sé si estará viendo nada más el círculo político, porque la gente y la sociedad ve otra cosa. Creo que es un mensaje para la política”, redobló Bullrich.

La senadora nacional electa hizo hincapié en la importancia de que se apoye al Gobierno. “A la Argentina le queda una oportunidad”, dijo, y sumó que “hay que aprovecharla”. “No es un tema de cuántos cargos tenés. Apoyá y lo demás viene solo. La sociedad hoy está viendo que el camino de salida está en el proyecto que conduce Javier Milei”, acotó, en referencia al conflicto con el líder amarillo.

En esa línea, definió el momento actual como una etapa “post-grieta”, marcándola también como superadora del Gobierno del PRO. “Era la polarización entre Macri y Cristina [Kirchner]. Hoy estamos transitando un modelo distinto, que no es tan antipersonalista sino que tiene que ver con proyectos”, afirmó.

Patricia Bullrich cargó contra Mauricio Macri.

El nuevo rol de Patricia Bullrich en el Congreso

En cuanto al rol que asumirá dentro del Senado como jefa de la banca libertaria, Bullich sostuvo que “en estos últimos meses hubo un camino de muchos senadores que votaron en conjunto con el kirchnerismo temas que pueden ser individualmente importantes, pero que en el marco de un cambio general de la Argentina eran como ‘espadas’ al superávit fiscal que necesitamos”.

En ese marco, indicó que el objetivo de esta nueva etapa de Gobierno es “formar una nueva mayoría” y que “en vez de ser el kirchnerismo el que conduzca la cámara, sean las ideas del cambio”.

No obstante, otra rivalidad que puede despertarse en el Senado es con la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien se ha cruzado en reiteradas ocasiones por la interna con Milei. Sin embargo, Bullrich señaló que mantendrá un vínculo del tipo “institucional”.

“Ahí el lugar de Villarruel va a ser el de ser mandataria de lo que las mayorías digan. Si la mayoría del Senado quiere que se vote una agenda que es la que va a proponer el Presidente, va a ser una relación institucional. Si no se aparta de la agenda de los senadores, la relación va a ser buena”, sentenció la ministra.