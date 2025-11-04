Javier Milei se reunió con el nuevo embajador de EE.UU. antes de viajar a Miami y Nueva York

El presidente Javier Milei recibió este martes, en Casa Rosada, al nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , quien fue oficializado este lunes, tras la entrega de las cartas credenciales. Se trató de un encuentro previo a su viaje mañana a Miami y a Nueva York , donde participará de dos eventos junto a líderes globales y empresarios.

A su vez, el mandatario se mostró junto a los enviados diplomáticos por Austria, Gerhard Mayer; Bélgica, Hubert Raymond Cooreman; la Unión Europea, Erik Hoeg; Gran Bretaña, David Seldon Cairns, y Suiza, Andrea Semadeni.

A diferencia del resto de los embajadores, Milei mantuvo un encuentro formal en su despacho con Lamelas, de claro vínculo con Donald Trump, en un contexto de rotundo apoyo geopolítico de la Casa Blanca a la gestión libertaria. También estuvo el flamante canciller, Pablo Quirno .

“¡Bienvenido, Embajador! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, posteó el exsecretario de Finanzas.

Este miércoles, alrededor de las 15 y luego de reunirse con diputados y encabezar la jura de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el jefe de Estado viajará a Miami, donde el jueves expondrá en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.

Es un foro donde asisten líderes internacionales, entre ellos el presidente Donald Trump, quien disertará mañana por lo que no está previsto otro encuentro con el argentino. También estará el capitán de la Selección, Lionel Messi y la dirigente venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Hará lo propio el CEO de JP Morgan Chase; Jamie Dimon, quien se reunió con Milei la semana pasada en buenos Aires, entre otros empresarios, artistas y deportistas exitosos.

En tanto, en Nueva York formará parte de un foro empresario, donde se reunirá con inversores. En su regreso a Sudamérica, Milei estará el sábado en La Paz, Bolivia, por la jura del nuevo presidente Rodrigo Paz.