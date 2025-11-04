Sin Javier Milei, diputados electos de LLA se reunieron en Casa Rosada, les regalaron una Constitución y no hablaron de extraordinarias

El presidente pegó el faltazo al encuentro de "camaradería" con los próximos diputados. El encuentro lo encabezó Karina Milei, que los arengó pero no les habló de su inminente rol en las sesiones extraordinarias.

Diputados electos por La Libertad Avanza asistieron este martes al mediodía a Casa Rosada, en el marco de un encuentro de “camaradería” a un mes de su jura en el Congreso. El encuentro se llevó a cabo durante algo más de una hora en el Salón “Héroes de Malvinas” y no contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien había sido mencionado previamente por las fuentes oficiales tradicionales.

El mandatario llegó a Balcarce 50 en medio del cónclave, que incluyó comida y bebida, pero eligió ausentarse. En su lugar estuvo su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También asistió el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, Eduardo Menem (hermano del expresidente) y Nadia Márquez, senadora electa y quien suena como la próxima titular provisional de la Cámara Alta. Todos ellos hicieron uso de la palabra.

Se trató de una reunión hermética, donde le prohibieron acercarse a los periodistas acreditados. De hecho, le pidieron a los futuros legisladores que no hablen con la prensa ni interactúen afuera de Gobierno. “No puedo hablarte ni mostrarte nada porque nos miran desde todos lados desde allá”, señaló a MDZ un diputado electo, que salía desde el frente de la Casa Rosada.

El "regalo" para los diputados electos de La Libertad Avanza Les regalaron el reglamento del Congreso y una Constitución Pese a los pronósticos, ninguno de los oradores les hizo mención de las sesiones extraordinarias que se aproximan en el Congreso, que tendrá a todos los nuevos diputados como protagonistas. "No hablamos de extraordinarias ni de las reformas", resumieron todos los diputados que consultó MDZ.

El Ejecutivo piensa convocar a extraordinarias a partir del 10 de diciembre, teniendo el tratamiento del Presupuesto en el horizonte, además de las reformas laboral, tributaria y del Código Penal. Al irse, les dieron una bolsa con el reglamento del Congreso y una Constitución Nacional.