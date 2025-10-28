Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso y buscará aprobar el Presupuesto y las nuevas reformas

Fuentes oficiales precisaron a MDZ que la convocatoria a los legisladores se concretará a partir de la próxima semana. Se busca que haya actividad parlamentaria durante diciembre y posiblemente enero. Se pretende capitalizar la nueva composición del Congreso.

El presidente Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias del Congreso y se espera que la convocatoria a los legisladores se concrete la próxima semana, con un temario que aún no está cerrado.

Fuentes oficiales precisaron a MDZ que se incluirá el proyecto de Presupuesto 2026, que está en pleno debate de comisiones, y las nuevas reformas que impulsa el Gobierno, en especial la reforma laboral y la tributaria.

La intención del Gobierno es que ambas cámaras funcionen durante diciembre y posiblemente enero, con el propósito de poder capitalizar la nueva composición parlamentaria, que favorecerá a los libertarios gracias al reciente triunfo electoral.

En la Casa Rosada son conscientes que hubo un emplazamiento para que exista un dictamen en las comisiones el 4 de noviembre, aunque el afán es “lograr los mayores consensos posibles” por lo que se cree que se terminará firmando un expediente con el acompañamiento de los bloques dialoguistas. Unión por la Patria ya aclaró que irá con un dictamen propio.

En cuanto a las nuevas reformas que pretenden los libertarios, habrá definiciones certeras cuando se pronuncie formalmente el Consejo de Mayo, este espacio que creó el Gobierno con gobernadores, legisladores, sindicalistas y empresarios donde se buscan reformas estructurales con la mayor unidad posible y cuyo documento final estará el 10 de diciembre. De todas formas ese ámbito reúne a un conjunto de representantes de estos sectores, aunque no significa que todos ellos tengan un nítido aval para que no reciba traspiés este paquete de modificaciones en las regulaciones.