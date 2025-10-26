Euforia libertaria: Javier Milei ganó en Buenos Aires, se impuso con el 41% y liderará en el Congreso

Live Blog Post

Milei celebró el triunfo en el búnker de LLA

Tras una presentación de la mano de su hermana, Karina, Javier Milei se acercó al micrófono para iniciar su discurso tras las elecciones legislativas. “Quiero darles las gracias a todos los argentinos por esta nueva jornada electoral, y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la Boleta Única de Papel, que termina con la trampa porque estamos a favor de un sistema democrático transparente”, comenzó el presidente.

"¡Qué linda está la bandera argentina y qué lindo le queda el color violeta! Hoy comienza la construcción de la Argentina grande", aseguró el mandatario en tono eufórico y siguió con agradecimientos: "También quiero agradecerles a los fiscales y a los presidentes de LLA a nivel provincial que han hecho este esfuerzo que se ha plasmado en un hermoso 41% de votos. En definitiva, quiero agradecer a los 10 millones de argentinos que nos han acompañado. Este resultado no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este Gobierno".

"Estamos comprometidos en hacer de Argentina el país más libre del mundo. La Argentina grande es para todos", agregó Milei, llamando al diálogo con loa gobernadores y otros partidos políticos.