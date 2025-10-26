La alianza La Libertad Avanza-PRO aplastó al kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires y superó el 50%
Patricia Bullrich y Agustín Monteverde superaron el 50% de los votos. La Libertad Avanza metió 7 diputados de 13 posibles por la Ciudad de Buenos Aires.
La Libertad Avanza logró vencer en la Ciudad de Buenos Aires y obtuvo los dos senadores del ganador y siete diputados de trece posibles para el distrito capitalino. Fuerza Patria apenas superó el 26% y solo consiguió cuatro bancas. La extrema izquierda celebra con casi el 10% de los votos y Martín Lousteau quedó relegado al cuarto lugar con 6%.
La ministra de Seguridad Nacional y electa senadora porteña, Patricia Bullrich, se limitó a publicar signos de admiración ante la expectativa por los números que se presentarían. Agustín Monteverde, su par electoral, celebró junto a Alejandro Fargosi la elección: "Con mi amigo, compañero de campaña y gran diputado elegido Alejandro Fargosi La Libertad Avanza y la Argentina prospera".
"Con el triunfo de la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, la Ciudad reafirmó su innegociable compromiso con el cambio y volvió a ser, una vez más, un límite para el kirchnerismo", celebró Jorge Macri tras conocerse los resultados.
Fuerza Patria obtuvo su segundo lugar en las elecciones, pero mastica la bronca de conseguir solo cuatro bancas con el 26,9% de los votos en Diputados, aunque creció a 30,59% para el Senado, marcando una tendencia de "corte de boleta" anfocada en polarizar la elección a senador.
El Frente de Izquierda y de Trabajadores, la extrema izquierda, tuvo una gran elección en la que coqueteó con los 10% y obtuvo un diputado para el nuevo parlamento.
Mientras tanto, la lista de Martín Lousteau, Ciudadanos Unidos, consiguió una banca pero perdió volumen con Fuerza Patria. La línea del presidente de la Unión Cívica Radical ya había sufrido una dura derrota en las elecciones legislativas porteñas, aunque esta vez ingresó al recinto.