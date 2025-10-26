El mensaje de Mauricio Macri para Javier Milei tras la victoria de La Libertad Avanza: "No perdamos esta oportunidad"

Tras los primeros resultados que dan una victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional, el líder del PRO, Mauricio Macri, publicó un mensaje en redes donde felicitó a Javier Milei.

En redes sociales, Mauricio Macri rompió el silencio tras la victoria libertaria a nivel nacional en las elecciones legislativas 2025. El dirigente del PRO no solo felicitó "a La Libertad Avanza y al presidente Javier Milei", sino también "a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio".

"Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país", destacó el expresidente. Tras esto, le mandó un mensaje especial al mandatario: "No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre", sentenció.