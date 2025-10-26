Mauricio Macri le tiró un guiño a Javier Milei en plenas elecciones: "Él sabe mi número"

El expresidente Mauricio Macri se acercó a votar en el Colegio Lenguas Vivas de Palermo. En diálogo con la prensa, le dejó un mensaje a Javier Milei.

A pocos minutos del mediodía de este domingo, Mauricio Macri fue a votar. Al expresidente le tocó en el Colegio Lenguas Vivas ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Al salir de sufragar, el dirigente del PRO destacó que "el voto tiene que estar pensado en si ir al cambio o ir hacia atrás". Consultado sobre si se siente valorado por el presidente Javier Milei, contestó que "lo importante es tratar de poner sentido común a las cosas que están pasando".

El mensaje de Mauricio Macri a Javier Milei "Espero que el Gobierno emprenda esta agenda del cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer", expresó Mauricio Macri.

En línea con esto, indicó: "Estoy a disposición para hablar estructuralmente de cómo se pueda ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio". Luego, al preguntarle si espera un llamado de Milei mañana, el exmandatario comentó: "Él sabe mi número. Si necesita algo, me va a llamar. No espero nada".