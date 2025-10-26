Diego Santilli, tras la victoria de La Libertad Avanza en la Provincia: "Era una batalla difícil"

El primer candidato de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, dio un contundente discurso en el búnker de La Libertad Avanza tras la victoria.

Luego de que se conocieran los primeros resultados que dan a La Libertad Avanza como líder de las elecciones legislativas 2025, con un 41,50% en la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli salió a hablar acompañado de Patricia Bullrich. "Nunca imaginé que iba a estar hoy acá", expresó.

Tras esto, el diputado electo manifestó: "Sabía que era una batalla difícil pero lo primero que quiero hacer es agradecerle al presidente que confió en mí", además de Karina Milei, Santiago Caputo y el equipo de Gobierno.

El discurso de Diego Santilli EL DISCURSO DE DIEGO SANTILLI "Yo hice lo que me tocaba hacer. En cada recorrida sentía que estábamos un poquito más cerca", indicó. A su vez, Diego Santilli le agradeció a su gente del PRO "que encabeza Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y a todo el equipo porque fueron sostén en momentos muy duros, en caminatas hostiles".

"La Provincia de Buenos Aires y los bonaerenses eligieron cruzar el río. Eligieron dar ese paso de confianza, a veces esquivo, a veces difícil, a veces que parece imposible", destacó, y agregó: "No se quedaron a mitad de camino, no votaron por el pasado, quieren un futuro mejor, quieren llevar las ideas del cambio adelante, porque se puede".

Finalmente, eufórico, manifestó: "Por esos bonaerenses que nos dieron el apoyo, vamos a seguir luchando e ir por la Provincia de Buenos Aires en 2027".