Abrieron dos causas por los videos "fake" con IA de Mauricio Macri y Jorge Taiana en las elecciones

Luego de que se viralizaran dos videos hechos con inteligencia artificial (IA) con las caras de Jorge Taiana y Mauricio Macri, la Justicia abrió dos causas.

En la previa de estas elecciones legislativas 2025, se hicieron virales dos polémicos videos hechos con inteligencia artificial (IA). Estos tenían las caras de Mauricio Macri y Jorge Taiana, y difundían mensajes falsos. Tras esto, este domingo la Justicia abrió dos causas.

De esta manera, se investigará quién está detrás de este material que fue compartido por cuentas partidarias, como TUGO News, SIDE Twittera, varios perfiles HAGOV y hasta la UCR Twittera.

El falso video de Mauricio Macri El Video Falso De Mauricio Macri X | @ladoblevara_ En el caso del expresidente, decía que quería comunicar “una decisión difícil”, en el que Javier Milei “rompía todos los acuerdos”. El falso Macri expresaba: “Nosotros no creemos en los mesías, creemos en las instituciones, en la libertad y en el respeto”, y pedía “acompañar a Provincias Unidas”. “Argentina necesita equilibrio, no improvisación”, concluía.