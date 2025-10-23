Así fue el exclusivo encuentro entre el CEO del JP Morgan, empresarios y Mauricio Macri en el Colón

El CEO de JP Morgan , Jamie Dimon, encabezó un encuentro privado en un salón del Teatro Colón, acompañado por destacadas figuras de Wall Street y referentes del empresariado y la dirigencia política argentina, entre ellos el expresidente Mauricio Macri .

En la exclusiva reunión también participaron el exprimer ministro británico Tony Blair, actual secretario del banco; la exsecretaria de Estado de Estados Unidos y socia de la entidad, Condoleezza Rice; el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin; y el presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain, junto a otros líderes corporativos.

El encuentro se realizó en el marco de la reunión anual de JPMorgan en Buenos Aires, que podría incluir una agenda paralela con reuniones entre Dimon, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por parte del Gobierno asistieron el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien fue el último en llegar, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

Entre los asistentes internacionales destacó la presencia de Amin Nasser, directivo de Saudi Aramco, una de las petroleras más grandes del planeta, y de Facundo Gómez Minujín, presidente de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Del ámbito empresario local también participaron Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Eduardo Escasany (Grupo Galicia), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy) y Federico Braun (La Anónima), entre otros.

El evento, de alcance global, tuvo igualmente un matiz local: las próximas elecciones legislativas en la Argentina se colaron en las conversaciones. En un breve contacto con la prensa, Mauricio Macri expresó su optimismo frente a los comicios del domingo y afirmó que espera “lo mejor”, en referencia al desempeño de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

Jamie Dimon, uno de los banqueros más influyentes del mundo, inició su carrera en American Express y pasó por Travelers Group y Citigroup. En 2004 asumió como director de Bank One, y tras su fusión con JPMorgan Chase ese mismo año, quedó al frente de la entidad resultante, cargo que ocupa desde 2005.