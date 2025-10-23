En la antesala de las elecciones, Luis Caputo se reunirá con Jaime Dimon, CEO de JP Morgan

El ministro de Economía, Luis Caputo , se reunirá este viernes con el CEO de JP Morgan , Jamie Dimon , en el Palacio de Hacienda, según confirmaron fuentes oficiales.

El encuentro se dará en la antesala de las elecciones legislativas del domingo, y en medio de las tensiones financieras por la incertidumbre electoral.

El banco neoyorkino es una de las entidades financieras por las cual el Tesoro de Estados Unidos está interviniendo en el mercado cambiario argentino. Según consignó Bloomberg, la entidad que preside Scott Bessent vendió ayer cerca de US$500 millones a través del JP Morgan y el Citi .

A su vez, el Gigante de Wall Street es uno de los cuatro bancos que negocia con Argentina una ayuda financiera por US$ 20.000 millones en paralelo al swap del Tesoro estadounidense.

También, el JP Morgan asistirá al Gobierno en la recomprar deuda soberana argentina en el mercado para reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas para educación, según comunicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

La agenda de Jaime Dimon

Jaime Dimon arribó a Buenos Aires el miércoles para participar de una cumbre organizada por la entidad y que contará con la presencia de personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair y la ex secretaria de gobierno de los Estados Unidos, Condolezza Rice, socia del banco.

La actividad del CEO del JP Morgan incluye una agenda cultural y deportiva amplia durante su corta estadía en Buenos Aires.