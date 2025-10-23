El dólar bajó luego de las renuncias en el Gabinete y las declaraciones de Luis Caputo

Luego de las declaraciones recientes del ministro de Economía, Luis Caputo , el dólar oficial y el dólar blue cotizaron a la baja a tan solo tres días de las elecciones legislativas. A su vez, se confirmaron más cambios en el Gabinete del Ejecutivo con la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer.

La divisa cayó en su precio luego de haber escalado hasta tocar los $1.515 y tras la confirmación oficial de que el Tesoro de Estados Unidos vendió cerca de US$400 millones en la rueda del miércoles para abastecer la demanda. A su vez, se suma el clima de incertidumbre electoral, a solo tres días -y uno hábil- de las elecciones de medio término.

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó hoy la venta del Tesoro durante una entrevista, en la que además consideró “lógico” el nerviosismo de la gente ante el turno electoral porque “cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo con cambios”.

Luis Caputo manifestó estar cómodo con el dólar a $1.500

“Estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, con un Banco Central capitalizado y soporte financiero de Estado Unidos como no tuvo ningún país en el mundo. Estamos ante una oportunidad histórica”, enfatizó.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.515y $1.520 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 3,3% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.480, con un descenso de 0,54% en la rueda. A pesar de haber rozado el límite de la banda (hoy $1.492,05), no hubo intervención del Banco Central, según analistas de mercado.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 3,3% hasta $1.540,42, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 2,9% hasta los $1.564,56.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.570 millones.