Carlos Melconian dio detalles de lo que pasará con el dólar a partir del 27 de octubre

El economista pasó por Mendoza y realizó un análisis sobre cómo llega el Gobierno y lo que podría suceder con el plan económico tras las elecciones del próximo domingo.

El economista Carlos Melconian habló de lo que puede pasar con el dólar y la economía tras las elecciones del domingo.

Saber qué pasará con el dólar y cómo seguirá el plan económico del Gobierno argentino desde el próximo lunes pueden considerarse por estos días como las famosas “preguntas del millón”. En la previa de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, el economista Carlos Melconian pasó por Mendoza y se animó a intentar dar algunas certezas al respecto.

Fue en el marco del Somos Pymes Summit – Competitividad PyME 2025, evento que convocó a centenares de actores del ecosistema pyme de la provincia, donde Melconian fue una de las figuras que animaron la jornada del jueves.

En diálogo con MDZ Online, el experto en materia económica aseguró que es evidente que se llega a las urnas con “algún ruido financiero” y que todavía es necesario dilucidar que hay como contrapartida del salvataje económico de Estados Unidos. “En un análisis realista creo que va a haber algunos cambios, sin necesidad de que sean modificaciones trágicas. En un shortlist tiene que ver con lo cambiario, la deuda y la ratificación de la cuestión fiscal con la presentación de un presupuesto que firmen todas las fuerzas políticas”, aseguró.

El economista y expresidente del Banco de la Nación Argentina también se refirió al tipo de cambio y bromeó al respecto. Para Melconian hay que “resucitar a Tusam para que lo diga”. En este sentido planteó: “No lo digo ni para el lunes ni para el martes, pero el dólar va a tener que encontrar su punto de equilibrio en un mercado verdaderamente libre o si no van a tener que profundizar las restricciones porque la demanda está superando la oferta”, aseveró Melconian.