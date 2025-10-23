Kicillof encabezó el acto de cierre de Fuerza Patria: "El JP Morgan tomó el Ministerio de Economía"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezó el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria , en el marco de una actividad, que se desarrolló en el Partido de San Martín, que contó con la presencia de Sergio Massa y los distintos candidatos nacionales por la Provincia de Buenos Aires .

El mandatario provincial, que buscó mostrarse con sectores “que sufren las políticas de Javier Milei ”, apuntó contra el Gobierno al afirmar que el presidente “viene estafando al pueblo argentino desde el día que asumió”.

“Estamos en una campaña permanente desde que asumió Milei, una campaña para ponerle un freno a Milei desde que llegó y se puso la banda y empezó a agredir a los sectores de la sociedad argentina”, planteó el gobernador, quien empezó a enumerar a los funcionarios nacionales, en medio de una posible reconfiguración del Gabinete.

“Nos dimos cuenta que su gabinete estaba conformado por lo más rancio y dañino de la política argentina desde la vuelta de la democracia”, acusó Kicillof, quien, por ejemplo, mencionó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos , a quien mencionó por haber trabajado en la dictadura militar y “formar parte de todos los gobiernos”.

También se tomó unos minutos para hablar del ministro de Economía, Luis Caputo , a quien tildó como “un tipo que se dedicó a emitir deuda por 100 años”.

“No sabemos para quien trabaja. Si es el ministerio de Economía o el JP Morgan tomó el ministerio. Han convertido a la economía nacional en una mesa de dinero, en un casino y con la nuestra. Se están timbeando al país. Vinieron a fundir al país”, aseveró.

Para Kicillof, “Milei vino a hacer el ajuste de siempre, que es meterle la mano en el bolsillo a los más vulnerables”. “Vino a sacarle la plata a los que más necesitan y darle a las corporaciones y la timba. Es la estafa más grande de la historia”, opinó.

A su vez, dijo que “Milei no es el dueño del circo, es que lo anima y miente, el que insulta y grita”. “Hay sectores muy poderosos detrás de Milei”, consideró.

“Cuando te dicen que lo peor ya pasó, es que lo peor no pasó. Van dos años de Gobierno y la cosa está cada vez peor”, afirmó el gobernador, quien señaló que “el jefe de campaña de Milei es Donald Trump”.

“No pude encontrar a un solo sector que le vaya bien”, recalcó el mandatario provincial, quien le habló a quienes piensan votar a La Libertad Avanza: “Están votando a un gobierno que no solo interrumpió las obras, sino que vino por el federalismo”.

“No puede quedar nadie que le ponga el voto a un gobierno que es criminal. Es un plan sistemático de exterminio de la industria nacional”, comentó.

“Le vamos a decir a Milei que en la Provincia de Buenos Aires no pasan la motosierra”, concluyó el gobernador.

Taiana y Grabois hablaron en el cierre de campaña

Por su parte, el primer candidato peronista en PBA Jorge Taiana señaló: “El 7 de septiembre se demostró que hay otro camino. Y fue complejo. Ha sido un ataque del Gobierno nacional, y se defendió y demostró que se puede gobernar con las cuentas en orden, haciendo inversión social, realizando infraestructura y manteniendo políticas sociales en las peores circunstancias, bajo un asedio financiero, político y mediático”

“Creen que si ellos llegan a ganar el domingo, nosotros estamos quebrado. Y llegará el camino a la humillación y la sumisión y que tendrán el camino allanado para el 27. Quieren quebrarnos la voluntad de resistir y eso es lo que se llama la victoria en un conflicto”, consideró el exministro de Defensa.

Taiana apuntó contra la ayuda del Gobierno de Estados Unidos: “Vuelven con todo el aparato y poder de la gran potencia del norte. La potencia del norte, que está un poco en declinación, sigue siendo poderoso y capacidad de daño. Creo que Caputo tiene razón, son elecciones estratégicamente decisivas para el gobierno argentino, para mantener su independencia, soberanía y dignidad y por eso tenemos que ganarlas claramente”.

También se refirió a la designación de Pablo Quirno como canciller: “El canciller sorprendentemente era un empleado de JP Morgan. Son los del pirata Morgan y están reunidos acá. Le ponen de ministro a un exmpleado. Son piratas que vienen a saquearnos. Quieren llevarse todo y se lo están llevando todo”.

Por su parte, el candidato Juan Grabois calificó de “arrastrado” al presidente Javier Milei y elogió a Kicillof: “Axel es un gran tipo, gran compañero y es el mejor gobernador desde que yo nací”.

“La elección que tenemos el domingo es muy difícil. Tienen como jefe de campaña a la principal potencia del mundo”, señaló sobre el apoyo de Donald Trump. Y advirtió un posible fraude de los libertarios: “Van a hacer todas las trampas que tengan que hacer”.