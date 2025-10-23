"No me gusta que Trump basuree a Milei", Axel Kicillof cuestionó la intervención de Estados Unidos

Axel Kicillof lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei no solo por la intervención de Estados Unidos, sino también por la implementación de la Boleta Única de Papel . En declaraciones radiales, aseguró que “nadie sabe cómo carajo se usa” y calificó el sistema como “una complicación innecesaria” para el electorado.

Durante una entrevista con El Destape Radio, el mandatario provincial atribuyó la adopción del nuevo mecanismo de votación a una decisión personal del Presidente. “En esta elección, por designio y decisión de Milei, estamos votando con un sistema distinto que nadie sabe cómo carajo es porque nunca lo usó y nos metió en este lío Milei”, expresó Kicillof, al tiempo que defendió su estrategia de desdoblar los comicios bonaerenses.

Kicillof explicó que su decisión de realizar elecciones separadas en la provincia tuvo relación con las dificultades que genera el nuevo esquema electoral. “Estamos todos desesperados en todo el país explicando cómo se vota con la Boleta Única. Imagínense decirles ‘mirá, después de eso tenés que ir al cuarto oscuro y votar’. Era un lío que lo armó Milei porque entendió que le convenía”, afirmó.

La Boleta Única Papel que se usará este domingo en la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo

El gobernador también ironizó sobre la situación interna del oficialismo nacional y los problemas que, según él, enfrenta el Gobierno en materia política y económica. “El plan era Boleta Única Papel en todo el país y ganar con la marca. Muchas cosas le vienen saliendo mal, algunas vinculadas a lo electoral y lamentablemente otras vinculadas a la vida cotidiana, a la economía, al país. Todo le viene saliendo mal”, lanzó.

Además, el mandatario bonaerense se refirió a los dichos recientes del presidente estadounidense Donald Trump , a quien calificó como “el jefe de campaña de Milei”. En ese sentido, sostuvo que el líder norteamericano “lo ningunea y lo maltrata” con sus declaraciones sobre la situación económica argentina y la asistencia financiera de Estados Unidos.

Donald Trump javier milei 2 Trump afirmó recientemente que Argentina "está muriendo". Foto: Archivo EFE

“Le dice todo lo que no le debería decir. Lo humilla y lo trata con desprecio”, afirmó Kicillof, tras las expresiones de Trump en las que advirtió que la ayuda económica a la Argentina dependerá del resultado electoral de este domingo.

Consultado sobre cómo podría actuar el presidente estadounidense tras las elecciones, Kicillof consideró que “es muy difícil” anticiparlo. “Tiene un modo medio arbitrario, un ejercicio del poder muy personalista y poco predecible”, opinó en referencia a las medidas del jefe de Estado estadounidense.

El tramo final de la campaña y los incidentes en el Conurbano

Kicillof también recordó los incidentes ocurridos durante una caravana encabezada por Milei en Lomas de Zamora, y acusó al Presidente de haber “provocado” el episodio. “Se metió por una arteria queriendo llegar a una plaza donde todos los miércoles había una manifestación de jubilados en contra del Gobierno”, afirmó.

El gobernador aseguró que la situación fue utilizada políticamente por el oficialismo nacional. “Empezaron con toda esa cosa de ‘atentan contra la vida del presidente’. Algunos fantasearon que era como lo de Bolsonaro, queriendo tener ese episodio confuso en plena campaña”, señaló, aunque aclaró que no buscaba ser “asertivo” sobre el tema.