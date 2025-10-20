"¡Están muriendo!": Donald Trump sacude a Javier Milei con un brutal diagnóstico sobre Argentina

Desde el avión presidencial, el mandatario estadounidense anunció que evalúa reanudar la compra de carne argentina, pero lo hizo con una frase demoledora: "No tienen dinero, no tienen nada. Están luchando por su vida".

En declaraciones que generaron un nuevo sismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su gobierno está considerando volver a comprar carne vacuna de Argentina, una medida que podría significar un salvavidas para el campo.

Sin embargo, el anuncio llegó acompañado de una descripción brutalmente cruda sobre la situación del país: "Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo". Las explosivas declaraciones fueron hechas a bordo del avión presidencial Air Force One.

Donald Trump justificó su posible ayuda por su buena sintonía con el mandatario argentino. "Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede", afirmó.