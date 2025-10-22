Sin acto central, Axel Kicillof recorrerá la provincia con mini cierres de campaña de Fuerza Patria
Axel Kicillof cerrará la campaña de Fuerza Patria con recorridas con los candidatos por distintos distritos del conurbano, sin concentrar en un acto central.
A contramano de los habituales cierres de campaña, el peronismo le pondrá un broche a la carrera de cara al 26 de octubre con una serie de pequeños actos protagonizados por el gobernador Axel Kicillof y los principales candidatos del frente electoral Fuerza Patria, como Jorge Taiana y Juan Grabois.
La agenda de Axel Kicillof de cara al 26 de octubre
Para dar el último impulso antes del domingo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tiene previsto llevar a cabo este jueves una serie de mini actos de cierre en Almirante Brown, Berazategui y San Martín.
En Almirante Brown, el mandatario cerrará la capacitación de fiscales de Fuerza Patria. Más tarde, se presentará en la escuela de policía Juan Vucetich de Berazategui. Por último, concluirá el día en San Martín, donde se realizará un evento para ponerle el broche final a la campaña, con la que el peronismo espera dar un batacazo.
El gobernador recorrerá este último tramo de la campaña junto a los principales candidatos peronistas del territorio bonaerense, Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.
En cuanto al día de la elección, desde Fuerza Patria confirmaron que volverán a instalar el búnker en La Plata, donde el gobernador y los principales candidatos esperarán juntos los resultados de los comicios legislativos. Pese a que todavía no está confirmado, se estima que la locación podría ser la misma que la de las elecciones provinciales: el Hotel Gran Brizo.
Por su parte, peronismo porteño, el primer candidato a senador, Mariano Recalde, y el postulante a diputado, Itaí Hagman, esperarán los resultados en San José 181, en la sede del PJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.