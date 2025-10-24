A dos días de las elecciones, Milei y Caputo se reúnen con el banquero más importante del mundo

A dos días de las elecciones y en medio de días complejos en la economía pese al apoyo de Donald Trump , el presidente Javier Milei y el ministro de Economía , Luis Caputo , recibirán este viernes al CEO del JP Morgan , Jamie Dimon , el banquero más influyente del planeta.

Se tratará de un nuevo respaldo internacional que recibirá el mandatario, quien buscará avanzar con préstamos de los principales bancos de Wall Street para reforzar el swap que el Tesoro de Estados Unidos firmó con el Banco Central, por USD 20.000 millones.

El encuentro se llevará a cabo en el hotel cinco estrellas ubicado en el barrio porteño de San Telmo donde se encuentra la plana mayor gerencial del banco.

JP Morgan administra unos 4 billones de dólares en activos totales, lo que lo convierte en el quinto banco más grande del mundo por activos totales. Además, tiene una capitalización de mercado de alrededor de $823 mil millones a octubre de 2025.

Desde que Milei llegó al poder, el JP Morgan apresuró sus planes de expansión en la Argentina. Durante este año, selló un megacontrato de alquiler de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires , y aspiran a duplicar su capacidad operativa en el país. El banco tendrá más de veinte pisos en un nuevo campus de oficinas en la intersección de Manuela Pedraza y Arribeños, en el barrio porteño de Núñez.

En ese predio también se construirá el Centro Empresarial Núñez (CEN) y el Centro Empresarial Libertador (CEL).

Jaime Dimon arribó a Buenos Aires el miércoles para participar de una cumbre organizada por la entidad y que contará con la presencia de personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair y la ex secretaria de gobierno de los Estados Unidos, Condolezza Rice, socia del banco.

La actividad del CEO del JP Morgan incluye una agenda cultural y deportiva amplia durante su corta estadía en Buenos Aires.