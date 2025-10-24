El Gordo Dan y un durísimo mensaje contra el "Nene Vera", que esta vez no se quedó callado

Una vez más, la interna libertaria quedó al desnudo en redes sociales luego de un intercambio entre Daniel Parisini, conocido en X como " Gordo Dan ", y Ramón "El Nene" Vera, uno de los armadores políticos en la provincia de Buenos Aires.

El disparador fue el acto de ayer de Javier Milei en Rosario , Santa Fe, donde cerró la campaña de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones nacionales de este domingo. "Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están", publicó Vera en X, junto con una foto de la movilización.

Fiel a su estilo, el siempre picante Dan salió al cruce. "Che Ramón, de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sánguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas", señaló.

Y, para dejar en claro su descontento con el sector que representa Vera dentro de La Libertad Avanza, dijo: "Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita".

Che Ramón de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita.

Vera, esta vez, eligió contestarle: "No te vi en ningún lado a vos en el 202, 2022 ni 2013. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez, pedazo de sorete".

Lilia Lemoine se sumó a la discusión

A esta discusión también se sumó la diputada nacional Lilia Lemoine, una de las más ávidas en pelear por redes sociales con integrantes de su fuerza. "Ramón, dejá de dilapidar la carrera política de tu hija, tiene un futuro. Pensá en ella. LLA creció GRACIAS A LAS REDES y a JAVIER MILEI comandándolas", dijo.

La diferencia entre estos dos sectores salió claramente a la luz cuando fueron los cierres de listas. Vera trabaja en tándem con Sebastián Pareja, alineado con Karina Milei y los Menem, mientras que Parisini es el principal vocero del sector que responde a Santiago Caputo.

De cara a las elecciones, sigue la tensión en La Libertad Avanza. Los distintos espacios exponen en público sus diferencias y no lo hacen de la mejor forma.