Cornejo inauguró la repavimentación de una ruta productiva clave para el Sur mendocino

Este viernes, y aprovechando su viaje al sur para participar de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo inauguró la repavimentación de la ruta provincial 171, una arteria clave que conecta los departamentos de General Alvear y San Rafael .

La ruta, que presentaba un importante grado de deterioro, posee una extensión de alrededor de 35 kilómetros y une las localidades de Monte Comán y Real del Padre, ambas en San Rafael pero muy cerca del límite con General Alvear.

La obra contó con una inversión de $6.420.368.940,38 provenientes del Fondo de Resarcimiento y cubrió la totalidad de los kilómetros. Esta ruta, junto a la también repavimentada RP 153 , conforman un importante corredor vial en la conectividad logística, productiva y comercial Este-Sur uniendo el Sur mendocino con la ruta nacional 7.

Del acto participaron la vicegobernadora, Hebe Casado; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marite Badui; y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli.

La importancia de la ruta 171 en la producción local

El corredor tiene un rol clave para el sector ganadero mendocino, que actualmente cuenta con un stock de 40 mil cabezas de ganado vacuno, concentradas principalmente en la zona de influencia de ambas rutas.

También resulta fundamental para el resto de las actividades productivas del sur provincial y para miles de mendocinos que utilizan esta conexión hacia el noreste provincial, evitando trasladarse por la Ruta Nacional 40.