Cornejo le puso más "energía" a sus anuncios en materia económica

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura de Mendoza que dio este 1° de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo concentró buena parte de sus anuncios productivos en tres ejes estratégicos: minería, hidrocarburos y energía . Con un mensaje centrado en la “diversificación”, el mandatario repasó algunos logros y puso sobre la mesa las metas del sector para este año.

El mensaje estuvo orientado a mostrar a Mendoza como una provincia con “reglas claras”, previsibilidad fiscal y capacidad para atraer inversión privada de gran escala, aunque sin grandes novedades.

Cornejo ratificó que la provincia continuará con un “modelo de minería moderna, con reglas claras, información pública y control ambiental”. El principal anuncio fue la confirmación de que el proyecto PSJ Cobre Mendocino iniciará la construcción de mina y planta de producción a fines de 2026, luego de que a fines de 2025 la Legislatura ratificara su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Según detalló, será “el primer proyecto de la Argentina en volver a producir cobre en los próximos años”, con una inversión superior a los 600 millones de dólares.

También destacó la aprobación de la DIA de Exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II, que elevó a 65 la cantidad de proyectos en condiciones de exploración en esa región, y anunció que este año enviará a la Legislatura un tercer paquete de proyectos dentro de ese esquema.

Además, informó que ya fue remitido el proyecto “Don Luis y Otros”, enfocado en explorar el potencial de litio en Mendoza. A esto sumó el avance de los estudios del futuro Distrito Minero Norte, donde se identificaron más de 140 derechos mineros, principalmente vinculados al cobre en etapas tempranas.

En materia financiera, hizo foco en el Andean Bridge, una iniciativa junto a Impulsa Mendoza y actores del sistema financiero nacional e internacional para conectar el mercado de capitales con proyectos mineros andinos. Además, confirmó que Mendoza será sede de la segunda edición de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, con participación de la Mesa del Cobre, financistas y referentes del sector.

La aceleración de Vaca Muerta y cambios en hidrocarburos

En hidrocarburos, el Gobernador anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de actualización de la ley provincial de hidrocarburos. El objetivo, explicó, es mejorar el marco legal para dar mayor previsibilidad a los inversores, más herramientas al Estado y más capacidad para impulsar producción y empleo, elevando al mismo tiempo los estándares de seguridad, fiscalización y protección ambiental.

Sobre el desarrollo no convencional, afirmó que la “Vaca Muerta mendocina” dejó de ser una expectativa geológica para transformarse en una oportunidad concreta. Señaló que YPF obtuvo resultados positivos en los dos pozos perforados y que la UTE Quintana–TSB retomó estudios específicos que no se realizaban desde 2017. El anuncio central fue que, tal como ya lo había contado MDZ Online, ambas compañías ejecutarán en 2026 un plan de cinco nuevos pozos mediante un pool de perforaciones para seguir validando el potencial del shale mendocino.

Además, el Gobierno provincial lanzará una licitación para consolidar una Base de Datos Geológica que reúna toda la información histórica de Mendoza y la convierta en una herramienta estratégica para inversores, tanto en minería como en hidrocarburos.

Récord solar, transporte eléctrico e inversión residencial

En energía, el mandatario sostuvo que Mendoza ya se consolidó como una de las provincias con mayor desarrollo de proyectos solares del país. Durante el último año se inauguró el Parque Solar Anchoris de 180 MW en Luján de Cuyo y entró en operación el Parque Solar San Rafael, también de 180 MW.

Además, anunció que YPF Luz pondrá en funcionamiento total en los próximos días el Parque Solar El Quemado, formulado por Emesa, que con 305 MW será el desarrollo solar más grande del país y el primero aprobado bajo el RIGI en Argentina.

Cornejo afirmó que la meta oficial era alcanzar 700 MW instalados en 2026, pero que esa cifra ya fue superada. También aseguró que existen proyectos en cartera para superar los 1.000 MW hacia 2030, consolidando a Mendoza como referente en transición energética.

Entre los anuncios más concretos, destacó un programa de incentivo a la inversión en sistemas fotovoltaicos residenciales, que financiará hasta el 40% de la instalación para 1.000 usuarios en una primera etapa, permitiéndoles generar energía propia e inyectar excedentes a la red.

A esto se suma la licitación y adjudicación del sistema hidroeléctrico Nihuiles (288 MW), nuevas estaciones transformadoras como Valle de Uco y Mendoza Norte, y la futura línea de alta tensión que vinculará Nihuil IV con General Alvear, dentro de lo que definió como “el plan de transporte eléctrico más ambicioso en la historia de Mendoza”.