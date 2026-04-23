Vaca Muerta Mendoza se acelera y podría adelantar perforaciones e inversiones para 2026

Pese al atraso que Mendoza presenta frente a Neuquén en el desarrollo de Vaca Muerta , la formación podría comenzar a darle alegrías a la industria hidrocarburífera local mucho antes de lo previsto . Es que el plan de inversiones y los compromisos asumidos por las empresas que están trabajando en la zona podrían adelantarse y así las primeras perforaciones podrían llegar este año.

Así lo confirmaron a MDZ Online desde Quintana Energy , una de las compañías que componen con TSB la UTE que se desempeña en la zona de Cañadón Amarillo , un bloque que forma parte del Clúster Mendoza Sur , cuya concesión fue transferida en julio de 2025 desde YPF .

“Vaca Muerta en Mendoza viene muy bien”, aseguró Carlos Gilardone, presidente & CEO de la compañía , al detallar el estado de los proyectos en la provincia. La firma ya cumplió con uno de sus principales compromisos: la adquisición de sísmica 3D sobre más de 200 km2, una etapa clave para mejorar el conocimiento del subsuelo y definir futuras perforaciones.

Según explicó el ejecutivo, el procesamiento de esa información que se obtuvo tras la campaña realizada en febrero permitirá contar con resultados hacia mediados de año. “Es un volumen muy grande de datos y estimamos tener resultados en julio”, indicó, al tiempo que adelantó que otros estudios en curso arrojan “resultados preliminares muy alentadores”.

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Cómo sigue Vaca Muerta Mendoza

En paralelo, Quintana ya delineó su programa de perforación. Para 2027 prevé un pozo vertical y uno horizontal de 1.500 metros, mientras que en 2028 sumará otro pozo horizontal de características similares. En total, el compromiso de inversión en esta etapa ronda los 40 millones de dólares.

Sin embargo, estos tiempos podrían adelantarse, ya que la compañía negocia con YPF la posibilidad de compartir equipos de perforación y fractura, lo que podría acelerar los plazos. “Si las negociaciones llegan a buen término, podríamos adelantar esas inversiones a 2026”, adelantó Gilardone.

Carlos Gilardone, CEO Quintana

Con estos avances, la empresa apunta a escalar el desarrollo en la provincia. “Vamos a perforar y a desarrollar Vaca Muerta en Mendoza”, sostuvo el ejecutivo, quien proyecta que Mendoza Sur “va a ser otro clúster dentro de Vaca Muerta”.

En términos productivos, la estrategia apunta a acortar los plazos entre perforación y extracción. “Perforamos y ese mismo año ya tenés producción de petróleo y gas”, explicó el CEO, aunque aclaró que el desafío posterior será “desrisquear” el área, es decir, entender el comportamiento y la declinación de los pozos.

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Los planes de la empresa en Mendoza

Además del desarrollo no convencional para gas y petróleo, Quintana impulsa en Mendoza un negocio complementario vinculado al almacenamiento de gas. Durante el verano, con precios deprimidos, la compañía avanzó en la reinyección para su resguardo. “El gran negocio es la posibilidad de almacenar gas”, indicó Gilardone, al referirse a los bloques Chihuido de las Salinas Sur y Chihuido de las Salinas que ya poseen en la provincia.

En cuanto a la comercialización, el CEO remarcó la flexibilidad logística de la provincia. “Mendoza tiene la posibilidad de mandar su crudo a la refinería de Luján de Cuyo o exportarlo a través del oleoducto transandino hacia Chile y desde ahí al mundo”, señaló, aunque también destacó la salida por el Atlántico vía Bahía Blanca. “Mendoza tiene una ventaja estratégica”, resumió.

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Contexto nacional e internacional

Durante la charla con MDZ Online, Gilardone también analizó algunos parámetros que influyen en el negocio. En el plano internacional, consideró que el contexto geopolítico posiciona favorablemente al país. “Argentina demostró que puede ser un proveedor de energía confiable y sin hipótesis de conflicto”, afirmó.

En el contexto nacional, el CEO no descartó que las inversiones que Quintana Energy tiene comprometidas en Mendoza puedan sumarse al RIMI o incluso al RIGI. “Queremos que la provincia tenga con nosotros su primer RIGI en hidrocarburos.Las ventajas que trae para las compañías son muy buenas y queremos aprovecharlas”, puntualizó.

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Por último, destacó el acompañamiento institucional en la provincia y la seguridad jurídica que presenta frente a otras plazas del país. “El apoyo del gobierno y la predisposición de las instituciones son muy buenos. El clima de negocios y la seguridad jurídica en Mendoza son realmente destacables”, concluyó.