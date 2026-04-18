Petróleo, reservas y oportunidades: ¿Por qué importa esto para tus inversiones?

En las últimas semanas los mercados globales operaron bajo una lógica simple pero brutal: si ganaba el petróleo , perdía todo lo demás. El Brent acumuló una suba de casi 65% en el último año, traccionado por las tensiones en Medio Oriente y el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz .

Si ganaba el petróleo , perdía todo lo demás. En ese contexto, el oro tocó techo, las 7 magníficas (acciones top) cayeron un 30% en promedio, y el índice S&P mostró debilidad después de un enero sólido. El sector tech sufrió un doble golpe: primero el shock de la IA, luego el del petróleo . Pero la última semana el escenario empezó a cambiar.

¿Qué pasó? El anuncio de un cese al fuego por 15 días entre EE.UU./Israel e Irán distendió las tensiones. El Brent empezó a ceder, y el resto de los activos comenzó a recuperar terreno. Los bancos tuvieron jornadas de hasta +10% en una sola rueda.

El Merval, que había sido uno de los índices más golpeados por su exposición a energéticas, rebotó con fuerza. Eso sí: la normalización no será completa. Hay infraestructura dañada, contratos renegociados y un Estrecho de Ormuz que difícilmente vuelva a operar como antes. El piso del crudo se reconfiguró.

El sector tech sufrió un doble golpe: primero el shock de la IA, luego el del petróleo.

Panorama local

Un hito local que no hay que perder de vista. Argentina marcó un dato que no ocurría desde hace años: las reservas netas del BCRA pasaron a terreno positivo. El Banco Central compró casi US$ 300 millones en una sola rueda, el 80% del volumen operado en el mercado libre de cambios.

Con esa compra, las reservas netas, que habían llegado a ser US$ 11.000 millones negativas cuando asumió el gobierno, quedaron en positivo por primera vez. Además, el BCRA lleva 68 ruedas consecutivas de compra en lo que va del año (la única excepción fue el 2 de enero).

¿Por qué importa esto para tus inversiones?

Más reservas equivale a menor riesgo país y a bonos soberanos más atractivos. El GD35 y el GD30, que sufrieron una caída pronunciada en el trimestre, empiezan a ganar momentum. Con tasas todavía cerca del 9% anual y recomendaciones de compra llegando desde el exterior, el tramo largo de la deuda en dólares se posiciona como una de las mejores oportunidades del momento para quienes buscan retorno total.

Acciones por fundamentals, no persiguiendo precios. Las 7 magníficas tienen balances sólidos y quedaron rezagadas tras caídas del 30%. El sector financiero acumula castigo y tiene valor. El S&P sigue +23% en dólares en 12 meses para quien estuvo posicionado.

Energéticas locales con criterio. Pampa, con contratos anualizados, ofrece menor volatilidad. YPF y Vista, más exposición directa al crudo. Para carteras moderadas, Pampa es la alternativa más tranquila del sector.

Bonos en pesos (CER): aprovechando lo que queda. Marzo fue un excelente mes para el CER, pero ese ciclo parece estar llegando a su fin. Los bonos CER cortos todavía hacen sentido para hacer tasa mientras la inflación no muestre su techo definitivo. El tramo largo, por ahora, a esperar.

* Carina Egea. CEO de Portfolio

IG: @portfolio_finanzas