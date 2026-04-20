Presentan propuestas para reactivar áreas petroleras que están abandonadas en Mendoza

Cinco empresas petroleras presentaron ofertas para explorar y explotar áreas que están abandonadas o con baja actividad en Mendoza. Aunque en la licitación lanzada por el Gobierno hubo algunos “lotes” que quedaron vacantes, el interés por retomar la producción en zonas que estaban sin trabajos es tomado como una buena señal. Todo, en el marco de la complicada situación de la industria petrolera convencional.

Entre los postulantes a quedarse con las áreas petroleras hay empresas que ya tienen actividad en la provincia y buscan crecer y otras que dan el salto de ser proveedores para convertirse en operadores.

El área más “deseada” es “El Manzano”, ubicada en Malargüe. Allí hubo dos ofertas. Las empresas que compiten son Venoil y Geopetrol Drilling. Venoil tiene en Mendoza las áreas emblemáticas, como Cacheuta (donde empezó la producción petrolera en la Provincia), Piedras Coloradas y Manzano Oeste, cerca del área en disputa. Geopetrol es una empresa de servicios conocida en la Patagonia y fundada en 2016 que ahora busca dar el salto como operadora.

Una empresa que busca crecer en sus activos en la provincia es Petróleos Sudamericanos. Esa firma presentó una oferta para explotar el área “Atamisqui”, ubicada en Tupungato. El área fue quitada por la provincia a la empresa El Trébol y ahora buscan reactivarla. Petróleos Sudamericanos se convirtió en uno de los principales operadores de Mendoza luego de haberle comprado a YPF el bloque Mendoza Norte de áreas maduras que la petrolera estatal dejó de lado. Así, PS opera Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán. Ahora avanza para sumar Atamisqui, que geográficamente no está lejos.

Otra empresa que busca crecer en Mendoza es Hattrick Energy, que postuló para quedarse con el área exploratoria Atuel Sur. Esa empresa junior es otra de las que tiene un crecimiento incipiente en Mendoza.

petroleo extraccion cigueñas sur (1).JPG Las áreas petroleras de Mendoza están en declive pero buscan revertir la tendencia. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Petroquímica Comodoro Rivadavia presentó una oferta para quedarse con el área “Río Atuel”. PCR es una de las empresas de mayor crecimiento en Mendoza, luego de haber logrado mejorar la producción de áreas como Puesto Rojas, área que en su momento también había abandonado El Trébol. Además PCR adquirió los yacimientos ubicados en Llancanelo, donde se extrae petróleo extra pesado.

El Gobierno tiene un modelo de licitación permanente que implica una dinámica menos rígida para adjudicar áreas petroleras. Las condiciones de las ofertas económicas presentadas aún no se conocen. Una de las características que presentó la provincia es la flexibilidad para el pago de regalías contra inversiones y, también, la intención de promover la exploración no convencional en las áreas que tengan ese potencial (en el extremo sur de Malargüe), así como también en otras técnicas de recuperación.

La actividad convencional está en declive en Argentina, a contramano del boom que hay en la exploración y explotación no convencional, con Vaca Muerta como eje. En Mendoza esa tensión se siente. “Los campos convencionales no se gestionan solos: requieren incentivos, tecnología, operadores enfocados y control estatal con estándares y seguimiento. Mendoza esto lo entendió y lo está ejecutando. Esto nos ha permitido ser la provincia con la menor tasa de declinación del país en campos convencionales en el período pospandemia, con períodos de crecimiento de nuestra producción en algunos momentos”, explicó la ministra de Energía Jimena Latorre.